O Band Saracens finalmente é campeão brasileiro feminino! Após ficar muito perto do título em 2018, o clube da capital paulista ergueu a taça de 2019 após final eletrizante contra o Melina na etapa final em Niterói.

O Melina, do Mato Grosso, chegou à etapa derradeira na liderança, mas apenas 2 pontos acima do Band, e a partida final da etapa acabou sendo também uma dramática decisão do título do circuito. Foi o primeiro título para São Paulo no Brasileiro Feminino desde o SPAC em 2012 – e o primeiro para o Band.

Tanto Band Saracens como Melina fizeram sua parte no sábado de primeira fase, invictos. Nas quartas, no domingo, o Melina sofreu para vencer o Desterro, ao passo que o Band Saracens se impôs sobre o Charrua. Os resultados dificultavam a vida do São José, que ainda tinha chances de título. Nas semis, as joseenses deram adeus às chances ao caírem diante do Melina, 28 x 10, ao passo que o Band Saracens despachou as donas da casa, o Niterói, por 22 x 00.

A grande final foi de tirar o fôlego, com o Band Saracens se colocando em vantagem com os dois primeiros tries. O Melina encostou no placar antes do intervalo, mas no fim o Band fez o try do título: 17 x 05.

- Continua depois da publicidade -

Por outro lado, o Charrua foi rebaixado. O clube gaúcho ainda tinha chances de permanência, mas a derrota na semifinal de 5º lugar para o Delta (30 x 00) decretou o rebaixamento do time de Porto Alegre para 2020.

Super Sevens Feminino – 1ª divisão – 4ª etapa

Dias 30/11 e 01/12/2019

Grupo A: Melina, Niterói, Curitiba e Charrua

Grupo B: Band Saracens, São José, Desterro e Delta

Local: CEFAT – Centro de Formação de Atletas do Trops – Niterói, RJ

Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 30/11/2019 11h00 Melina 40 X 00 Charrua Grupo A 30/11/2019 11h20 Niterói 12 X 07 Curitiba Grupo A 30/11/2019 11h40 Band Saracens 36 X 07 Delta Grupo B 30/11/2019 12h00 São José 31 X 05 Desterro Grupo B 30/11/2019 12h40 Melina 31 X 05 Curitiba Grupo A 30/11/2019 13h00 Niterói 17 X 00 Charrua Grupo A 30/11/2019 13h20 Band Saracens 31 X 00 Desterro Grupo B 30/11/2019 13h40 São José 17 X 05 Delta Grupo B 30/11/2019 14h20 Melina 42 X 05 Niterói Grupo A 30/11/2019 14h40 Curitiba 24 X 14 Charrua Grupo A 30/11/2019 15h00 Band Saracens 24 X 07 São José Grupo B 30/11/2019 15h20 Desterro 00 X 26 Delta Grupo B 01/12/2019 09h00 Melina 10 X 05 Desterro Quartas de final 01/12/2019 09h20 Band Saracens 22 X 05 Charrua Quartas de final 01/12/2019 09h40 Niterói 19 X 10 Delta Quartas de final 01/12/2019 10h00 São José 29 X 05 Curitiba Quartas de final 01/12/2019 11h00 Charrua 00 X 30 Delta Semifinal 5º lugar 01/12/2019 11h20 Desterro 24 X 14 Curitiba Semifinal 5º lugar 01/12/2019 12h20 Band Saracens 22 X 00 Niterói Semifinal 01/12/2019 12h40 Melina 28 X 10 São José Semifinal 01/12/2019 13h40 Charrua 00 X 27 Curitiba Disputa de 7º lugar 01/12/2019 14h00 Delta 15 X 07 Desterro Disputa de 5º lugar 01/12/2019 15h00 Niterói 12 X 22 São José Disputa de 3º lugar 01/12/2019 15h20 Band Saracens 17 X 05 Melina FINAL

Classificação geral

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (12-13/10) Etapa 2 (26-27/10) Etapa 3 (16-17/11) Etapa 4 (30/11-01/12) Placares Placares Placares Placares Band Saracens São Paulo (SP) 80 22 17 19 22 Melina Cuiabá (MT) 79 19 19 22 19 São José São José dos Campos (SP) 71 15 22 17 17 Niterói Niterói (RJ) 60 17 13 15 15 Desterro Florianópolis (SC) 44 9 15 10 10 Curitiba Curitiba (PR) 43 13 8 13 9 Delta Teresina (PI) 42 10 10 9 13 Charrua Porto Alegre (RS) 33 8 9 8 8

Histórico