No último final de semana, Jacareí foi o palco para as disputas da 2ª etapa do Paulista Feminino, com as categorias adulta, M19 e M16 a todo vapor. Todos os jogos foram realizados em um dia só, em um torneio dinâmico, de tiro curto, e com promessa de emoção.

O Band Saracens seguiu reinando no adulto e desta vez, com o torneio tendo final, as bandeirantinas provaram sua força até o fim. Na primeira fase, as vice campeãs nacionais deixaram para trás Pasteur, Jacareí e São José B e se impuseram na grande final contra o São José, no duelo dos times mais cotados. Mas o Band impressionou e, com muita força física, colocou indiscutíveis 26 x 00 sobre o Sanja.

Destaque ainda para o jovem time adulto do Jacareí, que avançou até a disputa de 3º lugar, caindo diante do SPAC.

Entre as juvenis, a força do time da casa foi sentida, com o Jacareí erguendo a taça tanto no M19 como no M16 para abrir frente na temporada.

Circuito Paulista Feminino – 2ª etapa Dia 05/05/2019 – Adulto: Grupo A – Band Saracens, Pasteur, Jacareí e São José B Grupo B: São José, SPAC, USP e Taubaté M19: SESI/Jacareí, São José e Iguanas M16: SESI/Jacareí, São José e Iguanas Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP 09h00 – Band Saracens 52 X 00 São José B – Grupo A

09h20 – Jacareí 15 X 00 Pasteur – Grupo A

09h40 – SPAC 20 X 05 Taubaté – Grupo B

10h00 – São José 34 X 00 USP – Grupo B

10h20 – São José 14 X 12 Iguanas – M19

10h40 – Band Saracens 27 X 00 Pasteur – Grupo A

11h00 – Jacareí 25 X 00 São José B – Grupo A

11h20 – SPAC 19 X 05 USP – Grupo B

11h40 – São José 29 X 00 Taubaté – Grupo B

12h20 – Jacareí 19 X 00 Iguanas – M16

12h40 – Jacareí B 00 X 20 São José – M16

13h00 – Jacareí 33 X 07 Iguanas – M19

13h20 – Band Saracens 36 X 07 Jacareí – Grupo A

13h20 – São José B 05 X 10 Pasteur – Grupo A

13h40 – SPAC 07 X 17 São José – Grupo B

14h00 – USP 29 X 05 Taubaté – Grupo B

14h20 – Jacareí B 00 X 39 Iguanas – M16

14h40 – São José 12 X 17 Jacareí – M16

15h00 – Disputa de 7º lugar – Taubaté 17 X 10 São José B

15h20 – Disputa de 5º lugar – FINAL PRATA – USP 36 X 00 Pasteur

15h40 – Disputa de 3º lugar – SPAC 17 X 07 Jacareí

16h00 – FINAL OURO – Band Saracens 26 X 00 São José

16h20 – Jacareí 48 X 00 São José – M19

16h40 – São José 00 X 26 Iguanas – M16

Adulto

Equipe Cidade Pontuação geral Etapa 1 (06-07/04) Etapa 2 (04-05/05) Etapa 3 (08-09/06) Placares aqui Band Saracens São Paulo 50 25 25 SPAC São Paulo 39 21 18 São José São José dos Campos 39 18 21 Jacareí Jacareí 30 15 15 Pasteur São Paulo 20 10 10 Gorillas Americana 12 12 USP São Paulo 12 12 Taubaté Taubaté 8 8 1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt ;



- Equipes convidadas não pontuam;

M19

Equipe Cidade Pontuação Geral Etapa 1 (06-07/04) Etapa 2 (04-05/05) Etapa 3 (08-09/06) Placares aqui Jacareí Jacareí 50 25 25 São José São José dos Campos 42 21 21 Leoas de Paraisópolis São Paulo 21 21 Iguanas São José dos Campos 18 18 1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt;



- Equipes de outros estados não pontuam;

M16