O Band Saracens deixou o campo do XI na região do Ibirapuera no começo deste ano, mas já tem espaço novo. O tradicional clube paulistano usará agora um novo campo recém inaugurado na “Área de Lazer Água Espraiada”, na Av. Roberto Marinho, nas proximidades do aeroporto de Congonhas.

A Diretoria de Marketing do clube comentou sobre o novo espaço:

“No início de 2020 fechamos uma parceria com a ONG Cria Conexões para a utilização da Área de Lazer Água Espraiada, um espaço de aproximadamente 100 mil m2 com dois campos de grama natural, pista para corrida, quadra de areia, além de uma extensa área gramada.

A parceria tem como objetivo a ajuda mútua entre as duas entidades: a ONG vai ceder espaço e infraestrutura e o Band Saracens fará um trabalho de desenvolvimento social através do esporte nas comunidades existentes no entorno. A ideia é poder ter um polo de desenvolvimento de rugby na região, o que até hoje não existe.

Com a atual situação de pandemia e quarentena os trabalhos de readequação dos campos e da infraestrutura estão parados assim como os treinos presenciais, mas tão logo seja possível estaremos presentes fisicamente no local, fomentando o esporte e gerando resultados em campo e fora dele”.