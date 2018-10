A sexta-feira de feriado (dia 12) foi especial para o Rugby League brasileiro, porque pela primeira vez na história uma partida da modalidade de 13 jogadores foi organizada no país. Bandeirantes e Tatuapé se enfrentaram em São Paulo, no campo do CERET, e deram o pontapé inicial à história do XIII nacional.

Mais experiente no rugby de XV, o Bandeirantes se impôs por 62 x 16, anotando 12 tries e 7 conversões. Porém, o Tatuapé saiu de campo com enaltecedores 3 tries e 2 conversões. Jogo aberto que agradou o público presente na Zona Leste paulistana.]

“Gostei muito do primeiro jogo de Rugby League na historia do Brasil. Nos treinos nos focamos muito na área de play the ball, e no jogo isso foi muito bom. Os ataques fluíram bem e o jogo de League é muito simples, permitindo aos jogadores mostrarem suas habilidades. Até saíram alguns belos tackles na partida, que é um pouco mais típico em League”, comentou Josh Reeves, do Band, um dos realizadores da partida.

O próximo passo para os dois clubes será a disputa no dia 27 de outubro do torneio Top 1 de 9s em São Lourenço, Minas Gerais, com a participação do time minero e do Rio de Janeiro.

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?