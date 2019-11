Em uma atividade de legado social, atletas do Barbarians visitaram nesta sexta-feira (22), o projeto social Rugby Para Todos, na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo (SP). Um dia após o evento com o Brasil, no Morumbi, a seleção dos melhores do mundo do rugby fez uma clínica com as crianças do RPT e ofereceu uma doação no valor de £10.000 ao projeto.

Aproximadamente 150 crianças do Rugby Para Todos puderam conhecer de perto alguns dos melhores jogadores de rugby do mundo, incluindo atletas que participaram da última Rugby World Cup, no Japão.

“Foi uma visita diferenciada, que deixa um legado para o rugby brasileiro como um todo. A forma deles encararem os desafios e o respeito com nossos atletas é a mensagem que eles deixam”, pontua Maurício Draghi, diretor do RPT. “Esse projeto dá para cada pessoa a chance de encontrar um propósito em suas vidas fora da comunidade. É um projeto fantástico”, ressaltou John Mitchell, técnico do Barbarians.

Josh Strauss, Hencus Van Wyk, Mathieu Bastareaud, Tyler Ardron e Luke Jones foram alguns dos atletas que acompanharam os Tupis Josh, Buda, Maranhão, Bergo e Gelado em uma clínica para os integrantes do projeto social. As crianças foram separadas em três grupos, sendo menores de 12 anos, menores de 14 e juvenis. Também foram feitas atividades de integração com brincadeiras e touch. No final, em uma pequena cerimônia o Chairman do Barbarians John Spencer ofereceu uma doação de £10.000 ao projeto, além de formalizar um compromisso de continuar acompanhando e apoiando o Rugby Para Todos.