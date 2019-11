Sábado com o encerramento (agora sim, de vez) dos amistosos internacionais de fim de ano! No Principality Stadium, em Cardiff, o País de Gales celebrará o fechamento de um ciclo muito importante para o rugby do país, com uma rodada dupla que terá primeiro um inédito duelo feminino entre Gales e Barbarians e, na sequência, o embate masculino. O técnico Warren Gatland, que comandou Gales na Copa do Mundo, se despedirá, mas como treinador dos Barbarians, enquanto Wayne Pivac, novo treinador de Gales, fará seu primeiro jogo no comando da equipe.

Pivac trouxe algumas caras novas para a partida, como o debutante ponta Johnny McNicholl. O treinador ainda testará Jarrod Evans de abertura com Tomos Williams de scrum-half, enquanto o capitão do Mundial, Alun Wyn Jones, está descansando, deixando a braçadeira com Justin Tipuric.

Pelos Barbarians, o jogo marcará a despedida de vez de Rory Best dos gramados. Tendai “Beast” Mtawarira não jogará, o que significa que o jogo com o Brasil foi de fato seu último.

11h40 – Gales x Barbarians, em Cardiff – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Histórico: 9 jogos, 6 vitórias dos Barbarians e 3 vitórias de Gales. Último jogo: Gales 30 x 21 Barbarians, em 2012;

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 Johnny McNicholl, 13 Owen Watkin, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Jarrod Evans, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Justin Tipuric (c), 6 Aaron Shingler, 5 Adam Beard, 4 Jake Ball, 3 Dillon Lewis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rob Evans, 18 Leon Brown, 19 Seb Davies, 20 Ollie Griffiths, 21 Gareth Davies, 22 Sam Davies, 23 Owen Lane;

Barbarians: 15 Shaun Stevenson, 14 Dillyn Leyds, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Andre Esterhuizen, 11 Cornal Hendricks, 10 Curwin Bosch, 9 Bryn Hall, 8 Josh Strauss, 7 Marco van Staden, 6 Pete Samu, 5 Tyler Ardron, 4 Luke Jones, 3 Wiehahn Herbst, 2 Rory Best (c), 1 Campese Ma’afu;

Suplentes: 16 Schalk Brits, 17 Craig Miller, 18 Hencus van Wyk, 19 George Biagi, 20 Angus Cottrell, 21 Jano Vermaak, 22 Bill Meakes, 23 Matt Duffie;

08h45 – Gales x Barbarians, em Cardiff – Feminino