A Copa do Mundo já acabou, mas o sábado foi recheado de jogos entre seleções. O destaque foi o duelo entre Barbarians (que virão ao Brasil nesta semana) e Fiji, em Londres, com vitória fijiana por 33 x 31.

No Chile, a seleção da casa recebeu Portugal, que fechou seus amistosos na América do Sul vencendo por 23 x 18. Por sua vez, a Bélgica recebeu Hong Kong para o primeiro de dois amistosos dos Dragões asiáticos na Europa e o triunfo foi impactante para o time visitante: 36 x 17.

Deu Fiji sobre os Barbarians

Os fijianos foram a campo em Twickenham com elenco de desenvolvimento, sem atletas que atuam no rugby europeu. Com isso, o time contava com 15 atletas (entre os 23) que atuam no Fijian Drua, a equipe profissional fijiana que disputa o NRC australiano. Com foi elenco buscando um lugar ao sol, Fiji foi intenso o jogo todo e o espetáculo foi produzido, com os dois times jogando de acordo com suas característicos: jogo aberto, abusado e plástico. Foram 5 tries para cada lado, com o sul-africano campeão do mundo Mapimpi marcando 2 tries para os Barbarians, ao passo que o francês Bastareaud, e os sul-africanos e Esterhuizen e Morné Steyn marcando os tries dos Baa-baas, ao passo que Dyer (2 vezes), Malele, Mayanavanua e Tela fizeram os tries de Fiji. No fim, a contagem das conversões fez a diferença, com as vitória sendo de Fiji: 33 x 31.

31 33

Barbarians 31 x 33 Fiji, em Londres (Inglaterra)

Árbitro: Tom Foley (Inglaterra)

Barbarians

Tries: Mapimpi (2), Bastareaud, Esterhuizen e Steyn

Conversões: Steyn (2) e Bosch (1)

15 David Havili, 14 Dillyn Leyds, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Andre Esterhuizen, 11 Makazole Mapimpi, 10 Curwin Bosch, 9 Joe Powell, 8 Josh Strauss, 7 Marco van Staden, 6 Pete Samu, 5 Tyler Ardron, 4 Luke Jones, 3 Enrique Pieretto, 2 Rory Best (c), 1 Tendai Mtawarira;

Suplentes: 16 Andrew Maakalio, 17 Campese Maafu, 18 Hencus van Wyk, 19 Angus Cottrell, 20 Matt Philip, 21 Jano Vermaak, 22 Lukhanyo Am, 23 Morné Steyn;

Fiji

Tries: Dyer (2), Malele, Mayanavanua e Tela

Conversões: Tela (4)

15 Enele Malele, 14 Jiuta Wainiqolo, 13 Asaeli Tikoirotuma, 12 Serupepeli Vularika, 11 Patrick Osborne, 10 Teti Tela, 9 Frank Lomani, 8 Eremasi Radrodro, 7 John Dyer, 6 Mosese Voka, 5 Sikeli Nabou, 4 Temo Mayanavanua, 3 Samuela Tawake, 2 Ratu Veremalua Vugakoto, 1 Eroni Mawi;

Suplentes: 16 Tevita Ikanivere, 17 Joeli Veitayake, 18 Mosese Ducivaki, 19 Tevita Naqali, 20 Mesulame Kunavula, 21 Peni Matawalu, 22 Caleb Muntz, 23 Cyril Reece;

Portugal ergue a cabeça em Santiago

Os Lobos se recuperaram da última derrota diante do Brasil e venceram neste sábado o Chile, em Santiago, por 23 x 18, em jogo decidido no apagar das luzes, com Manuel Picão marcando o try da vitória portuguesa no finzinho.

18 23

Chile 18 x 23 Portugal, em Santiago



Hong Kong começa gira bem

Hong Kong está fechando 2019 com uma gira pela Europa e seu primeiro desafio foi contra a Bélgica, com os Dragões atropelando com contundência os Diabos Negros por 36 x 17. O resultado gerou preocupação na Bélgica nas perspectivas da equipe de permanecer no “Six Nations B” no ano que vem.

No próximo sábado, Hong Kong enfrentará a Espanha.

17 36

Bélgica 17 x 36 Hong Kong, em Bruxelas

Suíça larga bem no “Six Nations C”

Já no “Six Nations C” a Suíça fez seu jogo de estreia visitando a Lituânia e conquistando uma vitória maiúscula por 40 x 09, que coloca os suíços na lista dos candidatos a promoção.

Por fim, a Moldávia atropelou a Áustria na Conference 2, 49 x 12, voltando a pensar em promoção à Conference 1, a divisão abaixo do “Six Nations C”.

Rugby Europe Trophy – 2ª divisão da Rugby Europe / 3ª divisão da Europa

Lituânia 09 x 40 Suíça, em Siauliai

Seleção Jogos Pontos Holanda 1 5 Suíça 1 5 Ucrânia 2 5 Alemanha 1 4 Polônia 1 0 Lituânia 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe / 5ª divisão da Europa

Grupo Norte

Moldávia 49 x 12 Áustria, em Chisinau