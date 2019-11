A lista de convocados dos Barbarians para o jogo contra o Brasil no dia 20 mudou. Dois nomes foram cortados: o sul-africano Morné Steyn e o australiano Matt Philip, ambos escalados para o jogo do dia 16 contra Fiji, não estão listados para o duelo com os Tupis.

Porém, um grande reforço foi confirmado: outro campeão do mundo de 2019, o hooker sul-africano Schalk Brits, de 37 anos. Jogador carismático, Brits fará seu 9o jogo com os Barbarians e ainda seguirá carreira no ano que vem atuando pelos Bulls no Super Rugby. Oportunidade de ouro de ver agora quatro campeões do mundo pelos Springboks em campo: Brits, Mtawarira, Mapimpi e Am.

Avançados

Rory Best (Irlanda, Ulster)

Schalk Brits (África do Sul, Bulls)

Andrew Makalio* (Nova Zelândia, Crusaders)

Campese Ma’afu (Fiji, Leicester Tigers)

Tendai Mtawarira (África do Sul, Sharks)

Enrique Pieretto (Argentina, Jaguares)

Hencus van Wyk* (África do Sul, Sunwolves)

Luke Jones (Austrália, Rebels)

Angus Cottrell* (Austrália, Rebels)

Pete Samu (Austrália, Brumbies)

Marco van Staden (África do Sul, Bulls)

Josh Strauss (Escócia, Bulls)

Tyler Ardron (Canadá, Chiefs)

Linha

Jano Vermaak (África do Sul, Stormers)

Joe Powell (Austrália, Brumbies)

Santiago Iglesias (Argentina, Jaguares)

Curwin Bosch (África do Sul, Sharks)

Mathieu Bastareaud (França, Lyon)

Lukhanyo Am (África do Sul, Sharks)

Andre Esterhuizen (África do Sul, Sharks)

David Havili (Nova Zelândia, Crusaders)

Billy Meakes* (Austrália, Rebels)

Bautista Ezcurra (Argentina, Jaguares)

Makazole Mapimpi (África do Sul, Sharks)

Dillyn Leyds (África do Sul, Stormers)

*Atletas que nunca defenderam suas seleções