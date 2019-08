Neste final de semana começou o Campeonato Paulista Juvenil de XV com as categorias M14, M16 e M18 entrando em campo e mostrando que os Barbarians 19, equipe da região 019 de São Paulo vem forte para o torneio, conquistando duas vitórias em suas categorias.

O primeiro jogo realizado foi Barbarians 19 x Iguanas pelo M18, em Americana. O jogo foi disputado do início ao fim, com ambas as equipes em proximidade no placar durante toda partida. O oitavo Júlio Cesar Luiz inaugurou o placar aos 8′ para o Barbarians 19, no que seria uma batalha entre o pack de forwards medindo força para garantir uma posse de qualidade para os backs. Lucas Alcino, segundo centro do Iguanas – e um dos artilheiros do Paulista C – marcou todos os 10 pontos (try, conversão e penal) dos visitantes na primeira etapa, ao passo que o seu oposto na mesma posição, Alyfer Kauã, marcou o try que deu a vantagem de 12×10 para o time da casa.

No segundo tempo, o Iguanas voltou com força com o try do pilar João Pedro Santos aos 2′. A batalha foi franca entre as equipes, principalmente no duelo dos protagonistas Flávio Eduardo, fullback dos Barbarians 19, marcando 11 pontos, e Lucas Alcino do Iguanas, que produziu mais 14 pontos na segunda etapa. O Barbarians saiu com a vitória em próximos 40×31 em casa, e Lucas Alcino já lidera a artilharia do torneio com 24 pontos em apenas um jogo.

No M16, o duelo do vale entre Jacareí e São José no campo do Balneário, demonstrou a força dos jacarés logo no primeiro tempo. O placar foi inaugurado pelo segundo centro Diogo Dias Duarte (3D) aos 15′. Somente próximo ao final da partida, o Jacareí encontrou tranquilidade para conseguir finalizar a posse de bola para marcar com Yago Miyakawa (Minakawa)

, Roberto Júnior (Betão)

eRodrigo Santos (Diguinho). O único try do São José foi marcado por Matheus Martins, aos 36′. Com a vitória, o Jacareí lidera no M16 com ponto bônus e já joga na próxima rodada contra o Ilhabela, no dia 17.

E finalizando a rodada, novamente o Barbarians 19 conquistou uma importante vitória em casa ao derrotar o Ilhabela por 25×05 no M14, partida realizada com 12 jogadores em campo por time. O Barbarians demonstrou que com o pack de forwards garantindo uma bola de qualidade, os backs conseguem resolver o jogo, com destaque para o ponta Daniel Fintelman e o fullback Victor Dacin, com dois tries cada.

Campeonato Paulista de M18



Dia 10/08/2019 às 12h00 – Barbarians XIX 40 x 31 Iguanas

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP Barbarians XIX 019 5 1 1 0 0 1 0 40 31 9 Iguanas São José dos Campos 1 1 0 0 1 1 0 31 40 -9 SESI/Jacareí Jacareí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPAC São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasteur São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São José São José dos Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campeonato Paulista de M16



Dia 10/08/2019 às 13h00 – SESI/Jacareí Vermelho 35 x 05 São José

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP SESI/Jacareí Vermelho Jacareí 5 1 1 0 0 1 0 35 5 30 Cougars Vinhedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ilhabela/ Taubaté Ilhabela/ Taubaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SESI/Jacareí Preto Jacareí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPAC São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasteur São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São José São José dos Campos 5 1 0 0 1 0 5 5 35 -30

Campeonato Paulista de M14



Dia 10/08/2019 às 13h15 – Barbarians XIX 25 x 05 Ilhabela

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP