ARTIGO COM VÍDEO – O Eden Park de Auckland finalmente voltou a lotar para os Blues. Neste domingo, o Super Rugby Aotearoa, a nova competição entre os 5 super times da Nova Zelândia, viveu a emoção da volta do rugby à maior cidade do país após a pandemia, com direito à estreia de Beauden Barrett com a camisa dos Blues, que receberam os Hurricanes, ex time de Barrett. Foi o clássico entre o time de Auckland (Blues), a maior cidade, e o time da capital Wellington (Hurricanes), que terminou com os donos da casa festejando por 30 x 20.



Os visitantes abriram o placar aos 9′ com penal de Garden-Bachop. Mas os Blues começaram com tudo e encontraram o primeiro try aos 12′, com o ponta Caleb Clarke, fazendo o estádio ir ao delírio. A jogada começa atrás do meio campo com Otere Black achando espaço e servindo Rieko Ioane (jogando de 13), que explorou “avenida” para correr e servir Clarke.

Porém, a resposta dos ‘Canes foi imediata, com o hooker All Black Dane Coles disparando para um ponta para marcar o try amarelo. Mas, “lá e cá”, o jogo viu logo os Blues novamente cruzando o in-goal, aos 18′, com linha de passes perfeita, finalizada com Beauden Barrett criando o espaço para Telea romper e servir Faiane para o try.

A resposta não tardou e, aos 24′, após ter try anulado por passe para a frente, o Hurricanes voltou a cruzar o in-goal, om Tiatia fazendo o pivô e criando homens a mais na linha para Ben Lam finalizar. As chances seguiram para os dois lados com um jogo aberto e envolvente, mas o placar não mudou até o intervalo: Blues 14 a 13.

Os Hurricanes buscaram mexer logo no marcador no começo do segundo tempo, com Garden-Bachop desperdiçando drop goal. Porém, foram os Blues que marcaram primeiro, com Papali’i recebendo chute sob pressão inteligente de Faiane aos 50’.

Otere Black ampliou a frente dos Blues com penal aos 55′, consolidando um momento mais forte dos anfitriões, com mais posse de bola e território. Os ‘Canes não conseguiram mais criar espaços na defesa azul e, aos 66′, Black chutou outro penal para o time de Auckland.

Foi apenas aos 78′ que os Hurricanes chegaram a seu terceiro try, após boa sequência de fases, com Jamie Booth achando o espaço para cravar no in-goal. Os Blues ainda tiveram uma última chance de try, com Beauden Barrett colocando bola para a lateral aos 79’, mas o placar ficou mesmo em Blues 30 x 20, para a festa da torcida no Eden Park.

No dia 20, os Blues visitarão os Chiefs e os Hurricanes receberão os Crusaders.

30 20

Blues 30 x 20 Hurricanes, em Auckland

Árbitro: Mike Fraser

Blues

Tries: Clarke, Faiane e Papali’i

Conversões: Black (3)

Penais: Black (3)

15 Beauden Barrett, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Sam Nock; 8 Hoskins Sotutu, 7 Blake Gibson, 6 Tom Robinson, 5 Josh Goodhue, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Ofa Tu’ungafasi, 2 James Parsons, 1 Alex Hodgman;

Suplentes: 16 Kurt Eklund, 17 Ezekiel Lindenmuth, 18 Marcel Renata, 19 Gerard Cowley-Tuioti, 20 Dalton Papalii, 21 Finlay Christie, 22 Harry Plummer, 23 Matt Duffie;

Hurricanes

Tries: Coles, Lam e Booth

Conversões: Perenara (1)

Penais: Garden-Bachop (1)

15 Chase Tiatia, 14 Wes Goosen, 13 Vince Aso, 12 Ngani Laumape, 11 Ben Lam, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 TJ Perenara (cc), 8 Gareth Evans, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (cc), 1 Fraser Armstrong;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Tevita Mafileo, 18 Alex Fidow, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Vaea Fifita, 21 Ardie Savea, 22 Jamie Booth, 23 Billy Proctor;

Equipe Conferência Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 1 4 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 1 4 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 1 1 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 0 0 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;