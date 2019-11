Os Barbarians chegaram ao Brasil! Craques do mundo tão perto de nós. Tivemos a honra de conversar com o sul-africano campeão do mundo Tendai “Beast” Mtawarira, o capitão irlandês Rory Best e o icônico francês Mathieu Bastareaud.

Vá se preparando: Brasil e Barbarians, dia 20, 19h30, no Morumbi! Olho na nossa cobertura.