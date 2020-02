Beatriz “Baby” Futuro estará no Mesa Oval desta semana. A Yara falará sobre o momento atual da seleção, como está sendo o circuito mundial bem como sobre os desafios que as mulheres têm pela frente: a seleção de XV com jogo bem próximo ante as colombianas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2021 e o ponto de situação do rugby de clubes do Brasil.

Desde sempre bastante articulada, Baby com seu ponto de vista e suas colocações, em uma boa conversa na religiosa faixa nobre vespertina de todas as Terças na Central 3. Nesta terça dia 18 a partir das 17h pelo horário de Brasília com transmissão ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis na Central 3.