Um dos grandes nomes do rugby mundial, o fullback e abertura Beauden Barrett, dos All Blacks, está de mudança. Após o término da temporada 2020 pelos Blues no Super Rugby Aotearoa, Barrett se transferirá ao rugby japonês.

Duas vezes melhor jogador do mundo, em 2016 e 2017, Beauden Barrett, de 29 anos, jogará pelo gigante japonês Suntory Sungoliath, um dos grandes times de Tóquio que disputa a Top League no primeiro semestre do ano, entre janeiro e maio. Em 2021, a Top League será crucial para os times japoneses, pois definirá quais serão as 8 ou 9 equipes se garantirão lugar na divisão de elite da nova liga profissional do país, que começa em 2022. Barrett substituirá o australiano Matt Giteau no Sungoliath, pois o ex Wallaby está de saída, rumo à MLR norte-americana. O All Black deverá fazer dupla com o japonês Nagare, scrum-half da seleção japonesa, um dos destaques do último Mundial.

Os All Blacks, no entanto, confirmaram que Beauden Barrett estará de volta no segundo semestre para jogar pela seleção. Com isso, quem perderá Barrett em 2021 será apenas o Blues.