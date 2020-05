Bill Beaumont e Bernard Laporte, eleitos presidente e vice presidente do World Rugby (a federação internacional) até 2024, deram entrevista conjunta ao jornal francês Le Fígaro e falaram mais sobre os planos para o futuro do Rugby de seleções.

O presidente ressaltou na entrevista que a entidade quer a expansão da Copa do Mundo de Rugby para 24 times em 2027. A resposta foi dada quando a dupla analisava a questão da criação da Liga Mundial.

Liga Mundial ou Copa das Nações?

O projeto de uma competições mundial entre seleções para os anos pares foi já comentada pelo diretor de competições do World Rugby, Mark Egan. A matéria publicada pelo jornalista irlandês Stephen Jones, revelou o projeto em estudo para uma competição que ocupe os meses atuais de amistosos, julho e novembro.

Entretanto, pela entrevista dos mandatários ao jornal francês, o projeto poderá ser mais humilde, no formato de uma Copa das Nações de dois meses que não conte os resultados do Six Nations ou do Rugby Championship, os quais seguiriam independentes. Isso significa que França, Inglaterra, Irlanda, Gales, Escócia e Itália poderiam estar sujeitas a rebaixamento, mas apenas para a Copa das Nações – preservando seus lugares no Six Nations.