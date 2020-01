Vice presidente atual do World Rugby (a federação internacional), o ídolo do rugby argentino Agustín Pichot pode estar de saída. O ex scrum-half era um dos nomes mais fortes para as eleições à presidência do World Rugby que acontecerão neste ano logo após os Jogos Olímpicos, mas o curso de suas negociações em prol de sua candidatura não caminharam como o desejado.

O argentino estava negociando uma candidatura conjunta com o francês Bernard Laporte (ex treinador da França e ex ministro do esporte do país, hoje nome forte da gestão da Copa do Mundo de 2023, que será em seu país), no entanto Laporte recentemente se aproximou de Bill Beaumont, o inglês que é hoje o presidente do World Rugby. Pichot seria oposição a Beaumont, mas com a perda do apoio de Laporte sua candidatura enfraqueceu.

Pichot mexeu com o mundo do rugby ao defender a abertura do Six Nations (isto é, a instituição de rebaixamento na competição) e a criação de uma liga mundial de seleções. O argentino ainda foi o grande responsável por aumentar os investimentos do World Rugby nos países do chamado segundo escalão, em especial nas Américas, liderando a criação do Americas Rugby Championship e dando apoio à Superliga.

Em janeiro, o argentino deu “retweet” em matéria crítica da revista Rugby World sobre o futuro do rugby mundial:

Where will rugby be in 2030? @stephenjones9 turns fortune teller in the latest issue of Rugby World pic.twitter.com/SlXKvV7QEA — Rugby World (@Rugbyworldmag) January 8, 2020

Beaumont e Laporte juntos

Nesta sexta-feira, Beaumont e Laporte lançaram oficialmente a candidatura conjunta, a partir de um manifesto que em breve deverá ser publicado integralmente.

A dupla prometeu mais investimentos nas nações emergentes (isto é, aquelas que não fazem parte do Six Nations e do Rugby Championship) e no rugby feminino, assim como mudanças na estrutura administrativa do World Rugby. Além disso, os candidatos reforçaram que querem maior diálogo com os atletas.

Clique aqui para acessar o anúncio da candidatura de Beaumont e Laporte

A candidatura de Beaumont e Laporte terá o apoio das nações do Six Nations. As nações do Rugby Championship estavam ao lado de Pichot. A França pendia a favor do argentino, mas Laporte se tornou o fiel da balança.

Quem vota no Conselho do World Rugby?