Candidato a reeleição para presidente do World Rugby (a federação internacional), o inglês Bill Beaumont fez uma proposta que poderá ter grande impacto no rugby internacional caso ele seja eleito.

Em entrevista, Beaumont propôs que seja permitido que atletas troquem de seleção nacional. A ideia do mandatário é que um atleta que fique um período de 4 anos sem jogar por um país possa optar por trocar de seleção, caso cumpra os requisitos da elegibilidade para o novo país que escolher.

Atletas são elegíveis para defender um país pelos seguintes critérios:

ter nascido no país (nascimento);

ter pais ou avós do país (ascendência);

ter vivido por ao menos 60 meses no país (residência);

Hoje, a única forma de um atleta trocar de seleção é pela chamada “brecha olímpica”, que permite a troca via seleção olímpica de sevens. De acordo com a regra olímpica, um atleta pode defender uma nova seleção no sevens caso esteja há 3 anos sem defender outro país no sevens ou no XV. Porém, a troca só pode ser feita em um torneio de caráter olímpico (pré Olímpico ou Jogos Olímpicos). Uma vez que o atleta defende um novo país no sevens, ele pode passar a defender esse novo país no XV também.

Beaumont propõe criar uma regra que facilite a troca, sem que os atletas precisem passar pela “brecha olímpica”. Bastaria estar 4 anos sem jogar por um país para que a troca fosse permitida. Tal medida é uma demanda de países como Fiji, Samoa e Tonga, que têm muitos jogadores atuando por outras seleções. Com isso, Beaumont busca se aproximar das nações do Pacífico para a eleição do World Rugby.