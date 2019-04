ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 conheceu seus classificados ao mata-mata final! Nesse sábado, uma jornada de grandes clássicos nacionais em Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul encerrou a temporada regular da competição e definiu os confrontos do mata-mata, que começará já no próximo fim de semana.

Entre os 6 melhores do ano estão todos os 4 times da Irlanda – Leinster, Ulster, Munster e Connacht – , o poderoso escocês Glasgow Warriors e a novidade italiana Benetton Treviso. Nenhum times de Gales segue na briga pelo título, mostrando o contraste entre os times do país e a seleção nacional.

Leinster e Glasgow foram os melhores de suas conferências e, por isso, não jogam no próximo fim de semana, já estando classificados às semifinais – e com jogos em casa. No sábado dia 4 o Munster recebe a primeira repescagem, contra o Benetton, e quem vencer pegará o Leinster. Já no domingo dia 5 tem dérbi irlandês entre Ulster e Connacht, com o vencedor duelando na semi com Glasgow.

Já a Repescagem pelo 7º lugar, que garante a última vaga da liga na próxima Heineken Champions Cup europeia, oporá dois galeses, assegurando a Gales uma vaga na competição. O jogo será o superclássico regional entre Ospreys e Scarlets.

- Continua depois da publicidade -

Os clássicos da rodada final

O clássico italiano foi destaque improvável por conta das chances de classificação do Benetton Treviso. E o time verde do Vêneto não decepcionou vencendo fora de casa, em Parma, o Zebre por 25 x 11, em jogo de domínio absoluto dos Leões, que correram para 2 tries em cada tempo. Morisi, Halafihi, Negri da Ollegio e Ioane marcaram e classificaram pela primeira vez um time da Itália ao mata-mata.



Outro destaque foi o clássico escocês, a 1872 Cup, que valia classificação direta à semifinal a Glasgow e era jogo de vida ou morte pela classificação aos playoffs para Edinburgh. E o time da capital só teve a lamentar, sendo atropelado por Glasgow por 34 x 10 para se despedir da temporada. Domínio total dos Warriors que marcaram 4 tries, 2 em cada tempo, com Sam Johnson e Ali Price (em contra-ataque mágico) no primeiro tempo e Matawalu e Seymour na segunda etapa.

Em Gales, os dérbis foram jogados em rodada dupla no Principality Stadium, com o chamados Judgement Day, diante de mais de 51 mil pessoas em Cardiff. No primeiro duelo, o Scarlets foi surpreendentemente derrotado pelo eliminado Dragons por 34 x 32, mas os 2 bônus conquistados pelo Scarlets foram o bastante para o time de Llanelli ficar com o 4º lugar da Conferência B.

Já o time da casa, o Cardiff Blues, decepcionou a torcida ao ser derrotado pelo Ospreys no jogo que valia o 4º lugar da Conferência A. Jogão de 26 x 23 para o time de Swansea, com Sam Davies chutando o penal da vitória aos 79′.

Enquanto isso, na Irlanda, o Ulster fechou a primeira fase otimista ao derrotar o rival Leinster no clássico das capitais irlandesas (Belfast contra Dublin) em Belfast por 14 x 13. O Leinster poupou muitos atletas pensando na final da Heineken Champions Cup, no próximo fim de semana, e perdeu com try do debutante Marcus Rea, jovem promessa do Ulster.

Por sua vez, o Munster venceu bem o Connacht por 27 x 14, mas o triunfo não rendeu aos vermelhos o primeiro lugar de sua chave. Tadhg Beirne, Mike Haley and JJ Hanrahan cruzaram o in-goal.

Por fim, na África do Sul, o Cheetahs se despediu com vitória sobre o Kings, em um jogo maluco de 61 x 25.

Assista ao PRO14 na FLO!

A FloRugby está já disponível para o público brasileiro oferecendo as transmissões ao vivo do PRO14 e do Rugby Europe Championship. Os pacotes – que incluem todos os demais esportes (lutas, atletismo, futebol, futebol americano, vôlei e outros) – vão de 30 dólares (R$110, mensal) a 150 dólares (R$550, assinatura anual). Curtiu? Clique aqui, conheça mais e assine já!

Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Dragons 34 x 32 Scarlets

Cheetahs 61 x 25 Kings

Zebre 11 x 25 Benetton Treviso

Cardiff Blues 23 x 26 Ospreys

Ulster 14 x 13 Leinster

Munster 27 x 14 Connacht

Glasgow Warriors 34 x 10 Edimburgh

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 21 81 Munster Irlanda Limerick/Cork 21 77 Connacht Irlanda Galway 21 61 Ospreys Gales Swansea 21 58 Cardiff Blues Gales Cardiff 21 54 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 21 46 Zebre Itália Parma 21 19 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 21 76 Ulster Irlanda Belfast 21 63 Benetton Treviso Itália Treviso 21 57 Scarlets Gales Llanelli 21 52 Edinburgh Escócia Edimburgo 21 51 Dragons Gales Newport 21 26 Kings África do Sul Porto Elizabeth 21 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Repescagens para as Semifinais

Dia 04/05 – Munster x Benetton Treviso, em Limerick

Dia 05/05 – Ulster x Connacht, em Belfast

Repescagens para a Champions Cup

Dia 17 ou 18/05 – Ospreys x Scarlets, em Swansea

Semifinais

Dia 17/05 – Glasgow Warriors x Ulster/Connacht, em Glasgow

Dia 18/05 – Leinster x Munster/Benetton, em Dublin

Final

Dia 25/05 – em Glasgow