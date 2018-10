O pilarzão Pedro Bengaló, da Poli, semifinalista do Super 16 desta temporada, vai contar a sua trajetória dentro do rugby, desde sua formação no rugby português até hoje. Os desafios, as pressões, as responsabilidades de um atleta de rugby profissional que tem como objetivos colocar o rugby do seu clube e também da seleção brasileira, no topo.

Rugby de rendimento, Super 16 e seleção brasileira. Temas que serão bastante tratados no tradicional encontro vespertino de todas as terças pela Central 3: o “Mesa Oval”, a partir das 17h (hora de Brasília) com transmissão ao vivo pelo facebook do Portal do Rugby.

Não percam!