O Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, vai receber no domingo, dia 20, um dia repleto de rugby, com a realização da 3ª edição do Festival XV Masculino M19 e M16 e a 3ª Etapa do Circuito Gaúcho de Rugby (CGR) 7s Feminino M18 de 2019. As competições juvenis iniciam a partir das 9h, reunindo atletas de diversos clubes do Estado.

3ª Etapa do CGR 7s Feminino M18

A terceira etapa do CGR 7s Feminino M18 vai contar com a participação dos clubes Vem Ser Pelotas – ESEF UFPel, Charrua, de Porto Alegre, e Farrapos. As atletas serão divididas em três selecionados para a disputa da competição, a qual é liderada pelos selecionados Central e Sul, com o mesmo número de pontos.

Confira os selecionados:

Selecionado Sul

Comissão Técnica: Camila Borges (Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel), Carina Curtinaz (Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel) e Camila Ferro (Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel);

Selecionado Central

Comissão Técnica: Valquiria Estivalet (Charrua RC), Maria Carolina Rodrigues (Charrua RC);

Selecionado Serrana-Sul

Comissão Técnica: Ciana Goicochea (Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel), Yasmin Correa (Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel) e Isamara Buhl (Farrapos RC).

Festival XV Masculino M19 e M16

A 3ª edição do Festival XV Masculino contará com a presença de atletas de diversos clubes do Estado, os quais serão divididos em equipes, tanto na categoria M16 como na categoria M19. No período da manhã, os atletas vão participar de um treino coletivo comandado pelo neozelandês, treinador das categorias Juvenis da Seleção Brasileira Masculina, Jake Mangin. A atividade terá início às 10h e se estenderá até as 11h30. Posteriormente, iniciam-se os confrontos do festival.

Confira a tabela de jogos e a programação:

Texto: Kévin Sganzerla/FGR