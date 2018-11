O Circuito Gaúcho de Rugby Sevens de 2018 – 10º Edição do Soul Rugby promete grandes emoções dentro de campo no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. Sete equipes do Estado estarão na briga pelo título da competição, a qual será decidida em etapa única, neste sábado, dia 17 de novembro, a partir das 9h, na Serra Gaúcha.

A 10ª edição do torneio vai reunir sete equipes, incluindo clubes da primeira e da segunda divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby XV. Em 2018, a competição voltará a contar com um grande número de participantes em relação aos anos anteriores, deixando a briga pelo título ainda mais acirrada. Farrapos, Serra Gaúcha Rugby, Charrua, Brummers, San Diego, Guasca e Pampas vão disputar a competição em busca do título. No ano passado, o Farrapos levantou pela oitava vez consecutiva a taça de campeão do Campeonato Gaúcho de Sevens.

No grupo A, compõem a chave o Farrapos, o San Diego e o Guasca, enquanto que no grupo B, Serra Gaúcha, Charrua, Brummers e Pampas brigam pelas duas vagas para a próxima fase. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais, enquanto que os eliminados na primeira fase disputam o Triangular para o 5º lugar.

Os confrontos iniciam às 9h20, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, e se estendem até as 15h20, quando será conhecido o campeão da 10ª edição do campeonato estadual da modalidade olímpica do Rugby.