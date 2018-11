Maior artilheira do Brasil na história da Copa do Mundo de Sevens! E com apenas 20 anos de idade. Bianca Silva é destaque internacional e acaba de ser campeã do Sul-Americano Feminino pelas Yaras!

Bianca é uma das Leoas de Paraisópolis e é a convidada de hoje de nosso Mesa Oval! Grande papo sobre a carreira de nossa estrela ascendente e, claro, sobre o 14º título do Brasil! Ao vivo às 17h00 em nosso Facebook. Será muita #culturaderugby na Central 3!