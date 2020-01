ARTIGO COM VÍDEO – A Nova Zelândia fez festa em casa neste domingo! E festa dupla, com suas seleções feminina e masculina conquistando os títulos da etapa de Hamilton do Circuito Mundial de Sevens, ambas disparando na liderança da temporada.

Entre as mulheres, a Nova Zelândia foi soberana do início ao fim da competição. Depois de terminar seu grupo em primeiro lugar, a equipe da casa encarou um desafio duro na semifinal diante da França, que chegou a liderar o placar com try de Grassineau, mas sofreu no fim da virada. Fluhler e Brazier decidiram o jogo para as Black Ferns, 19 x 07

Na outra semifinal, o Canadá venceu jogo dramático contra a Austrália, por 28 x 19. As craques Charity Williams e Ghislaine Landry cravaram os tries nos minutos finais que fizeram a festa canadense. A Austrália sentiu o golpe e caiu diante da França na decisão do bronze por 19 x 14.

Na grande final, o Canadá não teve vez. Apoiada pela torcida de Waikato, a Nova Zelândia brilhou com a craque Michaela Blyde, voltando à ação, marcando 2 tries para ainda se isolar no ranking de desempenho da temporada. Niall Williams e Fluhler ainda marcaram os tries no fim que sacramentaram a vitória por 24 x 07.

Foi a primeira vez que a etapa da Nova Zelândia recebeu um torneio feminino.

A próxima etapa será em Sydney, na Austrália, no fim de semana que vem. Com 4 de 8 etapas já jogadas, a Nova Zelândia é líder absoluta em pleno ano olímpico. Stacey Fluhler (Stacey Waaka, que mudou de nome após se casar) é a artilheira da temporada, com 25 tries.

Obs: tabela com somente as equipes fixas