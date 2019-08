ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, o XV Feminino abriu as ações no Perth Stadium, na Austrália, para a rodada dupla que teria ainda Wallabies e All Blacks. Em campo, Wallaroos e Black Ferns – Austrália e Nova Zelândia – fizeram um jogo com enredo esperado: domínio neozelandês, com vitória das Black Ferns por 47 x 10, largando na frente na luta pelo Laurie O’Reilly Trophy. A diferença entre Austrália e Nova Zelândia no XV ainda é grande, mas o jogo valeu para bater o recorde mundial de público da categoria: 30.142 pessoas.

O primeiro tempo foi de 22 x 00 para as Black Ferns, com tries de McMenamin (2 vezes), Wickliffe e Demant, provando tanto superioridade física como letalidade com a bola em mãos. As australianas ainda reagira no segundo tempo com a ponta Cramer, mas a Nova Zelândia responde com try de Winiata (após chute cruzado de Demant). Cramer fez outro ainda para as Wallaroos, mas Elder, Leti-I’iga e Clough deram números finais com os últimos tries das visitantes.

10 47

Austrália 10 x 47 Nova Zelândia, em Perth

Árbitro: Hollie Davidson (Escócia)

Austrália

Tries: Cramer (2)

15 Mahalia Murphy, 14 Samantha Treherne, 13 Alysia Lefau-Fakaosilea, 12 Ariana Hira Herangi, 11 Lori Cramer, 10 Trilleen Pomare, 9 Georgia Cormick, 8 Grace Hamilton (c), 7 Emily Chancellor, 6 Millie Boyle, 5 Alisha Hewett, 4 Michaela Leonard, 3 Evelyn Horomia, 2 Averyl Mitchell, 1 Liz Patu;

Suplentes: 16 Ash Marsters, 17 Emily Robinson, 18 Christina Sekona, 19 Rebecca Clough, 20 Shannon Mato, 21 Iliseva Batibasaga, 22 Arabella McKenzie, 23 Mhicca Carter;

Nova Zelândia

Tries: McMenamin (2), Wickliffe, Demant, Winiata, Elder, Leti-I’iga e Clough

Conversões: Cocksedge (1) e Demant (1)

Penais: Cocksedge (1)

15 Selica Winiata, 14 Renee Wickliffe, 13 Carla Hohepa, 12 Chelsea Alley, 11 Ayesha Leti-I’iga, 10 Ruahei Demant, 9 Kendra Cocksedge, 8 Charmaine McMenamin, 7 Les Elder (C), 6 Pia Tapsell, 5 Charmaine Smith, 4 Eloise Blackwell, 3 Aleisha-Pearl Nelson, 2 Te Kura Ngata-Aerengamate, 1 Toka Natu;

Suplentes: 16 Forne Burkin, 17 Leilani Perese, 18 Olivia Ward-Duin, 19 Joanah Ngan-Woo, 20 Kennedy Simon, 21 Arihiana Marino-Tauhinu, 22 Krysten Cottrell, 23 Kilisitina Moata’ane;