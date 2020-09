Tempo de leitura: 2 minutos

Foi oficialmente confirmado hoje que os dois primeiros enconstros da Bledisloe Cup, a série anual entre All Blacks e Wallabies, serão jogados nos dias 11 e 18 de outubro na Nova Zelândia.

As datas estavam pendentes, enquanto a discussão pública na Nova Zelândia gira ao redor da perda da sede do Rugby Championship para a Austrália. A SANZAAR escolheu a Nova Zelândia para receber o Rugby Championship por conta da maior flexibilidade australiana com relação aos protocolos de quarentena para viajantes, mas a notícia gerou fortes reações entre os neozelandeses, com sugestões na imprensa de boicote ao torneio e rumores de que atletas importantes possam se recusar a viajarem à Austrália.

Quarantine rules set to force key All Blacks out of Rugby Championship https://t.co/kFqr69KDhB pic.twitter.com/u8zaVgJlRs — Stuff.co.nz Sport (@NZStuffSport) September 14, 2020



Entretanto, para facilitar a entrada australiana no país para a Bledisloe Cup, o governo neozelandês garantiu flexibilização nos protocolos de quarentena.

- Continua depois da publicidade -

PM Jacinda Ardern outlines flexible quarantine plans for Wallabies https://t.co/hlD2UauDjo pic.twitter.com/OxEROzAGoa — Stuff.co.nz Sport (@NZStuffSport) September 14, 2020



Os jogos entre Austrália e Nova Zelândia pelo Championship, em solo australiano, também valerão pela Bledisloe Cup que neste ano terá, portanto, 4 partidas. O Championship terá início no dia 7 de novembro.