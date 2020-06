Segue o melhor do rugby mundial na Nova Zelândia com o novo super campeonato nacional da terra dos All Blacks, o Super Rugby Aotearoa. Com transmissões da ESPN2, o sábado terá duelo de invictos no Eden Park, em Auckland, com o Blues recebendo o Highlanders, ao passo que no domingo o favorito Crusaders (atual campeão) recebe o ferido Chiefs (que perder já seus dois primeiros jogos).

Os Blues irão a campo ainda sem Dan Carter. O técnico Leon MacDonald optou por manter Beauden Barrett com a camisa 15 e Otere Black com a 10, sem maiores novidades. Após duas vitórias, o time de Auckland não terá alterações no XV titular, mas há novidade no banco, com a presença do inglês Joe Marchant. Com a bola em mãos, os Blues vem sendo muito eficientes e as quebras de linha de Caleb Clarke são destaque.

Já os Highlanders optaram também por seguirem com Mitch Hunt com a 10, ao passo que o herói do jogo passado Bryn Gatland começará no banco outra vez. A única novidade promovida pelo técnico Aaron Mauger é a entrada do fullback Scott Gregory, com Nehe Milner-Skudder ainda de fora. Os Blues mostraram uma defesa poderosa na largada da competição e os desafios serão muitos para os Highlanders, que venceram no detalhe os Chiefs na abertura. Aaron Smith, mais uma vez, é a chave para uma zebra.

Quem vencerá sábado no Super Rugby Aotearoa, Blues ou Highlanderes?



No domingo, Christchurch receberá seu primeiro jogo após a pandemia, com favoritismo dos Crusaders sobre os Chiefs. Apesar da perda de Scott Barrett por lesão para o restante da temporada, há muita expectativa do lado dos ‘Saders e a tônica do jogo será interessante, pela característica do Chiefs de ter mais posse de bola, ao passo que os Crusaders são os mestres do contra-ataque, sem muito eficientes com a bola em mãos. No ano passado, os Chiefs venceram em casa os Crusaders por 40 x 27, mas perderam em Christchurch por 57 x 28.

Quem vencerá domingo no Super Rugby Aotearoa, Crusaders ou Chiefs?





*Horários de Brasília

Dia 27/06 às 04h05 – Blues x Highlanders, em Auckland – ESPN2 e Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Paul Williams





Dia 28/06 às 00h35 – Crusaders x Chiefs, em Christchurch – ESPN2 e Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: James Doleman

Equipe Cidade Jogos Pontos Blues Auckland 2 8 Crusaders Christchurch 1 5 Highlanders Dunedin 1 4 Chiefs Hamilton 2 1 Hurricanes Wellington 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;