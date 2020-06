ARTIGO COM VÍDEO – Os Blues seguem invictos no Super Rugby Aotearoa, o super campeonato neozelandês, tendo alcançado neste sábado sua terceira vitória em três jogos, em outra partida com bom público, 27 mil pessoas em sua casa, o Eden Park, em Auckland. Triunfo de 27 x 24 sobre os Highlanders, que conheceram a primeira derrota no certame, em jogo que esteve em aberto até o fim.

O jogo começou perfeito para os Blues, que marcaram o primeiro try com o jovem sensação Caleb Clarke, que, como primeiro receptor, atropelou a defesa dos Highlanders para o primeiro try do embate.

A resposta, entretanto, foi imediata, provando a expectativa de um grande jogo. Aos 11′, Aaron Smith conduziu as fases nas 22 e Ash Dixon mostrou potência para romper para o try dos visitantes.

O primeiro tempo teve posse de bola superior para os Blues, que logo se colocaram na frente com Otere Black chutando penal, mas a resposta foi imediata dos ‘Landers, com penal chutado por Mitch Hunt. O jogo foi de maior indisciplina dos Blues, que cederam o dobro de penais ao longo dos 80 minutos.

Os Highlanders flertaram com a virada quando Nareki apanhou chute dando outro pontapé para o in-goal, passando perto de conseguir o apoio. Porém, com mais volume de jogo e superior no breakdown, os Blues e voaram na segunda metade do primeiro tempo. Aos 22′, saiu o try que devolveu a frente aos donos da casa, com Dalton Papali’i bloqueando chute de Gregory para marcar o try azul.

Depois, aos 27’, Clarke provou novamente ser um trator imparável quebrando a linha de defesa dos ‘Landers para servir Akira Ioane, que marcou o terceiro try dos Blues, que foram ao intervalo vencendo por 22 x 10.

O segundo tempo, contudo, começou perfeito para os Highlanders, com Mitch Hunt marcando try aos 44′, após passe longo de Aaron Smith, em ataque bem estruturado. E os visitantes viraram o placar aos 53’, no embalo. Após try anulado, por knock on de Aaron Smith, os ‘Landers se beneficiaram de cartão amarelo para Ioane (por impedimento) e emplacaram o terceiro try em drive de Frizell.

O momento com um homem a menos parecia decisivo contra os Blues, mas o time mandante soube controlar a situação e marcou seu quarto try mesmo em desvantagem numérica, aproveitando lateral nas 22 para Papali’i romper aos 58’.

O jogo se reequilibrou e caminhou em aberto para os instantes finais. Aos 72′, Mitch Hunt deve chance de ouro com penal para empatar o duelo, mas foi infeliz no chute. Os Highlanders impuseram a pressão final, mas pararam na poderosa defesa dos Blues, que seguraram maul crucial aos 77′, assegurando a dramática vitória por 27 x 24.

Os Blues finalmente descansarão na próxima rodada, ao passo que os Highlanders receberão os Crusaders no clássico da Ilha do Sul.

27 24

Blues 27 x 24 Highlanders, em Auckland

Árbitro: Paul Williams

Blues

Tries: Papali’i (2), Clarke e Ioane

Conversões: Black (2)

Penal: Black (1)

15 Beauden Barrett, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Sam Nock, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Josh Goodhue, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Ofa Tuungafasi, 2 James Parsons, 1 Alex Hodgman;

Suplentes: 16 Kurt Eklund, 17 Marcel Renata, 18 Sione Mafileo, 19 Gerard Cowley-Tuioti, 20 Tony Lamborn, 21 Finlay Christie, 22 Harry Plummer, 23 Joe Marchant;

Highlanders

Tries: Dixon, Hunt e Frizell

Conversões: Hunt (3)

Penal: Hunt (1)

15 Scott Gregory, 14 Sam Gilbert, 13 Rob Thompson, 12 Patelesio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith, 8 Marino Mikaele Tu’u, 7 Dillon Hunt, 6 Shannon Frizell, 5 Josh Dickson, 4 Paripari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (c), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Daniel Lienert-Brown, 18 Jeff Thwaites, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Teariki Ben-Nicholas, 21 Kayne Hammington, 22 Bryn Gatland, 23 Ngane Punivai;

Equipe Cidade Jogos Pontos Blues Auckland 3 12 Crusaders Christchurch 1 5 Highlanders Dunedin 2 5 Chiefs Hamilton 2 1 Hurricanes Wellington 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;