O World Rugby – a federação internacional – anunciou uma mudança importante nas Leis do Rugby relativa ao try. A partir de agora, não será mais validado try para o atleta que apoiar a bola no protetor de trave.

A Lei 8.2 agora diz que o protetor das traves não é mais considerado uma extensão do in-goal. O motivo é a dificuldade atual dos defensores protegerem a área ao redor das traves.

Clique aqui para o comunicado oficial.