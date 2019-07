Nesse sábado, a Bolívia viveu um dia histórico na cidade de Tarija, próxima da fronteira do país com a Argentina. Los Colorados, a recém formada Seleção Boliviana de Rugby XV (que vestiu vermelho e não o tradicional verde dos esportes do país), entrou em campo pela primeira vez em sua história, encarando a seleção da província argentina de Salta, Los Mayuatos. Equipe tradicional, com longa história na primeira divisão argentina, Salta se impôs por 40 x 00.

Para completar o dia histórico, ainda houve um duelo entre as seleções “B”, com a Bolívia dando mais trabalho, caindo por apenas 36 x 21. Resta saber agora se os bolivianos entrarão nas disputas do Sul-Americano C neste ano. A Sudamérica Rugby ainda não revelou as datas e participantes do Sul-Americano B ou do C de 2019.

Tri Nations Feminino M20 na Inglaterra

- Continua depois da publicidade -

Outro destaque da semana foi a realização do Women’s U20s Tri Nations, torneio M20 de XV feminino realizado na cidade inglesa de Loughborough entre Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. O World Rugby ainda não realiza competição de M20 feminino e o Tri Nations serviu para dar jogo a essas jovens seleções.

O título ficou com a Inglaterra, que venceu por 62 x 00 (no dia 22) os Estados Unidos e 24 x 15 o Canadá (no dia 28). Já o Canadá bateu os Estados Unidos por 24 x 07 (no dia 25).