Só faltava ela. Neste sábado, durante a Assembleia da Sudamérica Rugby (a confederação sul-americana), realizada em São Paulo, a Federação Boliviana de Rugby conseguiu finalmente sua filiação à entidade.

Com a entrada da Bolívia, todos os 10 países da América do Sul (exceto as Guianas, que se alinham com o Caribe nos esportes) e os 6 latinos da América Central (exceto Belize) são filiados à Sudamérica Rugby, que passa a ter agora 16 membros.

São membros da entidade:

Argentina

Brasil

Uruguai

Chile

Paraguai

Colômbia

Peru

Venezuela

Equador

Bolívia

Panamá

Costa Rica

Nicarágua

Honduras

El Salvador

Guatemala