No último dia de 2019 saiu no Diário Oficial da União a lista de atletas contemplados pelo Bolsa Atleta no nosso ciclo.

Do rugby, foram contemplados 233 atletas, além de 32 do rugby em cadeira de rodas. Clique aqui para acessar a lista. A partir da página 129 estão listados os atletas do rugby.

No entanto, enquanto isso, o governo limitou o uso da Lei de Incentivo ao Esporte no custeio do treinamento dos atletas de alto rendimento. Agora apenas 1 mil reais por atleta poderão ser utilizados como Bolsa Auxílio, que poderá ser usada para transporte, alimentação, uniforme, moradia e higiene.