A Major League Rugby, a liga profissional dos Estados Unidos, teve ontem grande novidade. A liga confirmou oficialmente duas novas equipes para sua temporada 2020: Boston e Atlanta, avançando rumo ao leste do país.

A entrada de Boston e Atlanta se dará após a expansão de 2019, quando Nova York ingressará na MLR. Em sua temporada inaugural, a liga contou com 7 times, baseados em Seatte, San Diego, Salt Lake City, Glendale/Denver, Houston, Austin e New Orleans. Isto é, nenhum na Costa Leste.

O anúncio surpreendeu a muitos, pois Los Angeles, Washington e Toronto (Canadá) eram as cidades mais cotadas para a expansão. Porém, elas ainda não estão descartadas e a introdução de uma equipe canadense segue em negociação já para 2019. Com isso, em 2019 deverão ser 8 ou 9 equipes (se Toronto entrar) e em 2020, portanto, 10 ou 11.

Como é o rugby em Boston e Atlanta?

As duas cidades são historicamente fortes na modalidade. Com grande colônia irlandesa, Boston é casa de nada menos que 2 clubes fortes do país que já jogaram a extinta Super League, a liga nacional amadora de clubes: Boston RFC e Boston Irish, mas nenhum deles foi campeão. Além deles, o Mystic River, de cidade nos arredores de Boston, é outro clube de ponta que em 2018 foi campeão nacional de clubes amadores dos EUA, vencendo a D1, a copa que envolve os campeões regionais do país. Por outro lado, Atlanta é famoso por um time universitário, dos melhores do país, a Life University, que já jogou a Super League de clubes e foi campeã nacional em 2000. Life é o atual campeão universitário dos EUA.