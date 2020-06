No dia 09 de novembro de 2021, as Amazonas, a Seleção Brasileira Feminina de Rugby League (o rugby de 13 jogadoras), farão história e entrarão em campo na cidade de Leeds para encararem a dona da casa, a Inglaterra, na partida que abre a edição feminina da Copa do Mundo da modalidade.

Pela primeira vez na história, o Brasil se classificou ao Mundial da modalidade e fará logo um dos jogos mais aguardados da competição, o de abertura. O jogo será no tradicional Headingley Stadium, a casa de um dos maiores clubes de Rugby League do mundo, o Leeds Rhinos (tricampeão mundial e 11 vezes campeão inglês), com capacidade para 21 mil torcedores.

Check out all the #RLWC2021 team base reveals, plus some of the reaction from our amazing nations and friends #PowerOfTogether https://t.co/JmHnANMKEM

O torneio feminino terá 8 participantes, com o Brasil encarando no Grupo A, além da anfitriã Inglaterra, Papua Nova Guiné e Canadá. Os duelos contra as outras duas seleções ainda não tiveram suas dias e sedes confirmadas.

O Mundial de Rugby League de 2021 terá tanto o torneio feminino como o masculino jogados ao mesmo tempo, com o evento das mulheres começando na reta final do masculino. As finas das duas categorias serão jogadas juntas no dia 27 de novembro.

Foi ainda confirmado hoje que as Amazonas terão sua base de treinos também na cidade de Leeds, que é a quarta maior da Inglaterra e maior da região do Yorkshire, no Norte do país, com uma região metropolitana de quase 1,8 milhão de habitantes, tendo sido uma das regiões mais importantes da Revolução Industrial e um dos berços do Rugby League.



“Estamos ansiosos para ver a equipe brasileira trazer um carnaval colorido para a grande cidade de Leeds, que sem dúvida ofertará uma recepção calorosa”, comentou o CEO da Copa do Mundo, Jon Dutton.

A confirmação das bases das seleções foi ainda acompanhada pelo anúncio da nova marca do evento.





Copa do Mundo de Rugby League – Inglaterra 2021

Masculino

Grupo A: Inglaterra, Samoa, França e Grécia

Grupo B: Austrália, Fiji, Escócia e Itália

Grupo C: Nova Zelândia, Líbano, Jamaica e Irlanda

Grupo D: Tonga, Papua Nova Guiné, Gales e Ilhas Cook

Feminino

Grupo A: Inglaterra, Papua Nova Guiné, Canadá e Brasil

Grupo B: Austrália, Nova Zelândia, França e Ilhas Cook

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?