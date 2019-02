ARTIGO COM VÍDEOS – Já não é mais surpresa. O Brasil em casa é uma fortaleza no Americas Rugby Championship e neste sábado, pela 2ª rodada, os Tupis mostraram que não foi acidente a vitória sobre o tradicional Canadá dois anos trás. Novamente, os Tupis cresceram contra os Canucks e o conquista ram uma importante vitória por 18 x 10.

O jogo começou com sofrimento para o Brasil. O Canadá impôs seu jogo nos minutos inicias, garantiu os primeiro pontos com penal bem chutado por Ciaran Hearn e, aos 8′, o mesmo Hearn disparou pelo meio da defesa brasileira, explorando o buraco para cravar o try canadense. 10 x 00.



A tônica da partida depois mudou. O scrum brasileiro deu as caras e se provou a grande arma dos Tupis, desestabilizando os Canucks e levando o oponente a ceder penais. Aos 12′, Josh marcou o primeiro penal de sua série. Aos 18′, outra vez o scrum atropelou e Josh marcou outro penal. O Canadá teve chance de ampliar, mas Hearn errou penal e, aos 36′, Josh fez os Tupis encostarem de vez no placar com outro penal. O Canadá teve maior posse de bola e o Brasil não conseguiu desenvolver seu jogo de mãos, cedendo penais em excesso. Mas o scrum deu conta do recado e levou o jogo em 10 x 09 ao intervalo.

- Continua depois da publicidade -

A segunda etapa começou perfeita para o Brasil com Josh aproveitando outro penal para virar o placar, 12 x 10. Não tardou para outro scrum brasileiro atropelar e Josh marcar outro penal, abrindo 15 x 10. E aos 54′ Josh não perdoou outro penal e abriu duas posses de bola para os Tupis, colocando o 18 x 10 no marcador.



O Canadá seguiu sofrendo no scrum e se mostrou incapaz de criar quando teve vantagem territorial. O Brasil também não conseguiu desenvolver seu jogo de mãos, mas a superioridade no contato foi absoluto e os Tupis seguiram mostrando a força física vencedora.

No fim, Josh teve duas chances para matar o jogo com mais penais, porém o cansaço veio e os últimos chutes não entraram. O Canadá também teve suas chances no fim, pressionando em busca do try e apostando no chute pela lateral para tentar capitalizar no lateral. Mas a defesa brasileira foi soberana e a vitória foi assegurada com o Brasil quase marcando um último try em lateral no lance final.

Placar final: 18 x 10 para a festa dos pouco menos de 1mil torcedores presentes no Martins Pereira, em São José dos Campos. Desafio de melhorar o público para a sequência.

No sábado que vem os times descansarão e o Brasil voltará a campo no dia 23 contra os Estados Unidos em Houston. Já o Canadá enfrentará em casa o Chile.

18 10

Brasil 18 x 10 Canadá, em São José dos Campos

Árbitro: Frank Méndez (Chile) / Assistentes: Victor Hugo Barbosa (Brasil) e Braz Magaldi (Brasil)

Brasil

Penais: Josh (6)

15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Robert Tenório, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 André “Buda” Arruda, 7 Arthur Bergo, 6 Cleber “Gelado” Dias, 5 Luiz “Monstro” Vieira, 4 Gabriel Paganini, 3 Jardel Vettorato, 2 Wilton Murilo “Nelson” Rebolo, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Walter Shildberg, 17 Caique Silva, 18 Pedro Bengaló, 19 Michael “Ilha” Moraes, 20 Alexandre “Texugo” Alves, 21 Douglas Rauth, 22 Lorenzo Massari, 23 Ariel Rodrigues;

Canadá

Try: Hearn

Conversão: Hearn (1)

Penais: Hearn (1)

15 Ciaran Hearn, 14 Andrew Coe, 13 Ben LeSage, 12 Nick Blevins, 11 Kainoa Lloyd, 10 Patrick Parfrey, 9 Jamie Mackenzie, 8 Luke Campbell, 7 Lucas Rumball (c), 6 Kyle Baillie, 5 Josh Larsen, 4 Conor Keys, 3 Matt Tierney, 2 Eric Howard, 1 Djustice Sears-Duru;

Suplentes: 16 Noah Barker, 17 Ryan Kotlewski, 18 Cole Keith, 19 Justin Blanchet, 20 Dustin Dobravsky, 21 Nakai Penny, 22 Will Percillier, 23 Will Kelly;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Argentina Argentina XV 9 2 2 0 0 1 0 99 17 82 Uruguai Teros 8 2 2 0 0 0 0 40 22 18 Estados Unidos Eagles 5 2 1 0 1 1 0 85 53 32 Brasil Tupis 4 2 1 0 1 0 0 21 62 -41 Canadá Canucks 1 2 0 0 2 0 1 27 38 -11 Chile Cóndores 0 2 0 0 2 0 0 13 91 -78

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;