A Cidade do Cabo, na África do Sul, está sediando a 3ª etapa do Circuito Mundial de Sevens Feminina – com transmissão ao vivo do Watch ESPN. É a primeira vez que o país recebe as melhores jogadoras do mundo, em etapa conjunta com o masculino.

Nesta sexta, a primeira rodada rolou no Cape Town Stadium, com o Brasil encarando o velho conhecido Canadá. Mais uma vez, o jogo brasileiro não encaixou contra as Canucks e, apesar do início de posse de bola para as Yaras, as canadenses se impuseram ao longo da partida. Foram 6 tries para o Canadá, que levou muitos problemas ao tackle brasileiro, com as corredoras canadenses levando problemas pela potência. Kaljuvee foi destaque marcando duas vezes.

👋🏽Yo con la pelota queriendo vacaciones V 😭 Mis responsabilidades de fin de año… 🤣¿A dónde creés que vas? #CapeTown7s pic.twitter.com/NTdktPZWME — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) December 13, 2019



Nos demais confrontos não houve surpresas. No grupo do Brasil, a França confirmou favoritismo batendo bem a Espanha, 36 x 12, com Okemba cravando 3 tries para as Bleues. O jogo de estreia entre Austrália e Inglaterra confirmou o momento ruim da seleção inglesa, com vitória australiana por 32 x 00. Fiji foi destaque vencendo a Rússia por amplos 38 x 19.

Convocadas do Brasil: Aline Mayumi “Yu” Bednarski (SPAC), Andressa Alves (Guanabara), Bianca dos Santos Silva (Leoas), Byanca Miranda (Melina), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Franciele Martins (Melina), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Leila Cássia Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 3ª etapa Feminina – na Cidade do Cabo, África do Sul

Feminino

Grupo A: Nova Zelândia, Rússia, Fiji e África do Sul

Grupo B: Canadá, França, Espanha e Brasil

Grupo C: Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e Irlanda

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 13 de dezembro

09h00 – Austrália 32 x 00 Inglaterra

09h22 – Estados Unidos 38 x 00 Irlanda

09h44 – França 36 x 12 Espanha

10h06 – Canadá 32 x 00 Brasil

10h28 – Rússia 19 x 38 Fiji

10h50 – Nova Zelândia 40 x 00 África do Sul

Sábado, dia 14 de dezembro

03h45 – Austrália x Irlanda

04h07 – Estados Unidos x Inglaterra

04h29 – França x Brasil

04h51 – Canadá x Espanha

05h13 – Rússia x África do Sul

05h35 – Nova Zelândia x Fiji

09h35 – Inglaterra x Irlanda

09h57 – Estados Unidos x Austrália

10h19 – Espanha x Brasil

10h41 – Canadá x França

11h03 – Fiji x África do Sul

11h25 – Nova Zelândia x Rússia

Domingo, dia 15 de dezembro

04h50 – Quartas de final

05h12 – Quartas de final

05h34 – Quartas de final

05h56 – Quartas de final

08h11 – Decisão de 11º lugar

08h33 – Decisão de 9º lugar

08h55 – Semifinal

09h17 – Semifinal

12h37 – Decisão de 3º lugar

13h26 – FINAL