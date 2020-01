@ruasmidiaNos dias 15 e 16 de fevereiro, Viña del Mar, no Chile, recebe a primeira etapa do novo World Rugby Sevens Challenger, o circuito da 2a divisão mundial de sevens masculino. O Brasil estará no circuito e para o primeiro torneio os Tupis caíram no Grupo D, ao lado do Chile, país sede, do Zimbábue (que já eliminou o Brasil do Hong Kong Sevens no passado) e do México.

O circuito consistente de uma primeira fase com duas etapas (no Chile e no Uruguai) e os 8 melhores avançarão para a etapa final em Hong Kong em abril.

World Rugby Sevens Challenger Series – 2a divisão mundial masculina de sevens – 1a etapa – em Viña del Mar, Chile

Grupo A: Japão, Tonga, Portugal e Uruguai

Grupo B: Hong Kong, Jamaica, Papua Nova Guiné e Colômbia

Grupo C: Alemanha, Uganda, Itália e Paraguai

Grupo D: Chile, Zimbábue, Brasil e México