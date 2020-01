Nesta quinta-feira foram sorteados os grupos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021, o Mundial do rugby de 13 jogadores, que será disputado na Inglaterra no próximo ano.

A competição contará tanto com o torneio masculino como com o feminino e o Brasil fará participação inédita com sua seleção feminina. As brasileiras caíram no Grupo A e encararão as donas da casa, a Inglaterra, além de Papua Nova Guiné e Canadá. Austrália (campeã mundial), Nova Zelândia, França e Ilhas Cook estarão no Grupo B. Os jogos do torneio feminino vão rolar entre os dias 13 e 27 de novembro.

No torneio masculino, a Inglaterra caiu no Grupo A com França, Samoa e debutante Grécia, ao passo que a atual campeã do mundo, a Austrália, está no Grupo B, com Fiji, Escócia e Itália. No Grupo C se enfrentarão Nova Zelândia, Líbano, Irlanda e a debutante Jamaica, ao passo que no Grupo D estarão Tonga, Papua Nova Guiné, Gales e Ilhas Cook. Os homens jogarão entre os dias 23 de outubro e 27 de novembro de 2021.

Copa do Mundo de Rugby League – Inglaterra 2021

Masculino

Grupo A: Inglaterra, Samoa, França e Grécia

Grupo B: Austrália, Fiji, Escócia e Itália

Grupo C: Nova Zelândia, Líbano, Jamaica e Irlanda

Grupo D: Tonga, Papua Nova Guiné, Gales e Ilhas Cook

Feminino

Grupo A: Inglaterra, Papua Nova Guiné, Canadá e Brasil

Grupo B: Austrália, Nova Zelândia, França e Ilhas Cook

Histórico

Masculino

Ano(s) Sede(s) Campeão Vice campeão Observações 1954 França Grã Bretanha França 4 países participantes, incluindo Austrália e Nova Zelândia 1957 Austrália Austrália Grã Bretanha Mesmos 4 participantes 1960 Inglaterra Grã Bretanha Austrália Mesmos 4 participantes 1968 Austrália e Nova Zelândia Austrália França Mesmos 4 participantes 1970 Inglaterra Austrália Grã Bretanha Mesmos 4 participantes 1972 França Grã Bretanha Austrália Mesmos 4 participantes 1975 Jogos em todos os países Austrália Inglaterra 5 participantes, com a Grã Bretanha dividida em Inglaterra e Gales 1977 Austrália e Nova Zelândia Austrália Grã Bretanha 4 participantes, com a volta da Grã Bretanha 1985-1988 Jogos em todos os países Austrália Nova Zelândia 5 seleções, com a Papua Nova Guiné estreando. Formato de todos contra todos, turno e returno, com jogos ao longo de 4 anos 1989-1992 Jogos em todos os países Austrália Grã Bretanha Mesmo formato e equipes de 85-88 1995 Inglaterra Austrália Inglaterra 10 participantes, com a Grã Bretanha dividida em Inglaterra e Gales definitivamente. Estreias de Fiji, Samoa, Tonga e África do Sul 2000 Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França Austrália Nova Zelândia 16 participantes. Estreias de Escócia, Irlanda, Ilhas Cook, Rússia e Líbano 2008 Austrália Nova Zelândia Austrália 10 participantes. 1º título da Nova Zelândia 2013 Inglaterra e Gales Austrália Nova Zelândia 14 participantes. Estreias da Itália e dos Estados Unidos 2017 Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné Austrália Inglaterra 14 participantes (mesmo formato de 2013). Novo ciclo de 4 anos instituído 2021 Inglaterra - - 16 participantes. Estreias de Grécia e Jamaica Lista de campeões Títulos Vices Austrália 11 3 Grã Bretanha 3 6 Nova Zelândia 1 3 França 0 2

Feminino

Ano Sede Campeão Observações 2000 Inglaterra Nova Zelândia 8 participantes 2005 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 participantes 2008 Austrália Nova Zelândia 8 participantes 2013 Inglaterra Austrália 4 participantes 2017 Austrália Austrália 6 participantes 2021 Inglaterra - 8 participantes, com estreia do Brasil Lista de campeões Títulos Nova Zelândia 3 Austrália 2