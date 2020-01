Foram sorteados os grupos para o torneio da próxima etapa do Circuito Mundial de Sevens, que acontece no próximo fim de semana (dias 1 e 2 de fevereiro), em Sydney, na Austrália (em palco novo: o Bankwest Stadium).

Serão disputas a 5a etapa da temporada feminina e a 4a etapa da temporada masculina. O Brasil será representado apenas entre as mulheres, com as Yaras encarando na fase de grupos Canadá, Estados Unidos e Fiji. O torneio é crucial para as brasileiras na luta contra o rebaixamento.

Entre os homens, o destaque foi para Nova Zelândia e Fiji caindo na mesma chave.

Os jogos serão exibidos pelo Watch ESPN (em breve a tabela completa e a prévia).

