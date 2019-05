Amanhã as Yaras viajam ao Canadá, onde disputarão nos dias 11 e 12 de maio etapa da Série Mundial de Sevens Feminina na condição de convidadas. E para o desafio entre as melhores do mundo o técnico Reuben Samuel manteve a base do time campeão sul-americano no Paraguai. Foram 3 trocas com relação àquele elenco, com os retornos de Haline e Franciele e a entrada de Marcelle (que faz seu primeiro torneio em 2019). Saíram Leila, Byanca e Andressa.

Em breve a prévia do torneio completa.

Yaras: Aline Mayumi Bednarski (SPAC), Aline Furtado (USP), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas), Franciele Martins (Melina), Haline Scatrut (Melina), Luiza Campos (Charrua), Marcelle de Souza (Guanabara), Mariana Nicolau (São José), Milena “Mille” Mariano (São José), Raquel Kochhann (Charrua) e Thalia “Mulan” Costa (Delta);

- Continua depois da publicidade -

HSBC Sevens World Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens Feminina – 5ª etapa, em Langford/Victoria, Canadá

Grupo A: Canadá, Austrália, Irlanda e Brasil

Grupo B: Inglaterra, Nova Zelândia, Rússia e China

Grupo C: Estados Unidos, França, Espanha e Fiji