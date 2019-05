Nesse fim de semana, a Seleção Brasileira Feminina jogará em Lima, no Peru, o Pré Olímpico da América do Sul, valendo uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

As Yaras embarcam amanhã para o Peru e o técnico Reuben Samuel manteve a base do time que vem disputando os torneios internacionais deste ano. Com relação ao último torneio no Canadá, o time brasileiro teve 5 mudanças, com as saídas de Baby, Luiza, Haline, Franciele e Marcelle para as entradas de Rafa, Eshyllen, Aline, Isadora Lopes e Izzy Cerullo.

Brasil: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Aline Furtado (USP), Bianca Silva (Leoas), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Isadora Lopes (Melina), Leila Silva (Leoas), Mariana Nicolau (São José), Milena “Mille” Silva (São José), Rafaela “Rafa” Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua) e Thalia “Mulan” Costa (Delta);

Grupos

Grupo A: Brasil, Peru, Paraguai, Venezuela e Guatemala

Grupo B: Argentina, Chile, Uruguai, Costa Rica e Colômbia

Sábado

12h22 – Brasil x Venezuela

13h46 – Brasil x Guatemala

15h34 – Brasil x Paraguai

Domingo

12h00 – Brasil x Peru