A Seleção Brasileira Feminina foi derrotada em seus dois compromissos nesta sexta-feira no Dubai Sevens, 2ª etapa do Circuito Mundial de Sevens Feminino, e decidirá o 11º lugar do torneio na madrugada de sexta para sábado. As Yaras não resistiram a Canadá e Rússia e se preparam para enfrentarem o Japão.

Depois de uma quinta-feira sem surpresas, o segundo dia de partidas em Dubai no torneio feminino teve algumas surpresas. França e Fiji foram os grandes destaques. Fiji despachou a Irlanda e se garantiu nas quartas de final pela primeira vez em um ano, ao passo que a França venceu a Nova Zelândia, de virada, com Grassineau e Okemba brilhando. Por outro lado, a Inglaterra voltou a desapontar e ficou de novo de fora das quartas, ao cair contra as neozelandesas por 40 x 12. O saldo acabou limando as Rosas.

O Brasil, por sua vez, acabou derrotado duas vezes. O primeiro embate, contra o Canadá, não deu margens para reação, com as Yaras caindo por 43 x 00, em jogo de 7 tries canadenses, sem resposta e com dominação física.

No segundo compromisso, o Brasil fez um primeiro tempo promissor contra a Rússia. As russas fizeram o primeiro try logo no começo, mas em linda jogada individual de Mari Nicolau, correndo desde o campo de defesa, as Yaras viraram o marcador e foram ao intervalo com mais volume de jogo e vantagem de 07 x 05. Porém, o segundo tempo foi russo, com as eurasiáticas quebrando os tackles brasileiros e se impondo fisicamente no fim. Foram 3 tries sem resposta no segundo tempo e placar de 22 x 07.

Com o resultado, o Brasil foi o segundo pior 4º colocado e enfrentará o Japão, time de pior campanha até aqui, na decisão de 11º lugar. Pelo novo regulamento, não há mais semifinais para o 9º lugar.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 2ª etapa Feminina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Feminino

Sexta-feira, dia 06 de novembro

02h00 – Espanha 19 x 19 Fiji

02h22 – Austrália 38 x 05 Irlanda

02h44 – Canadá 43 x 00 Brasil

03h06 – Estados Unidos 33 x 14 Rússia

03h28 – França 21 x 07 Japão

03h50 – Nova Zelândia 40 x 12 Inglaterra

07h12 – Irlanda 12 x 28 Fiji

07h34 – Austrália 38 x 05 Espanha

07h56 – Rússia 22 x 07 Brasil

08h18 – Estados Unidos 34 x 10 Canadá

08h40 – Inglaterra 31 x 14 Japão

09h02 – Nova Zelândia 14 x 19 França

Grupo A: 1 Estados Unidos, 2 Canadá, 3 Rússia, 4 Brasil

Grupo B: 1 Austrália, 2 Fiji, 3 Espanha, 4 Irlanda

Grupo C: 1 França, 2 Nova Zelândia, 3 Inglaterra, 4 Japão

Sábado, dia 07 de novembro

02h00 – Brasil x Japão – Decisão de 11º lugar

02h22 – Inglaterra x Irlanda – Decisão de 9º lugar

02h44 – Austrália x Espanha – Quartas de final

03h06 – França x Canadá – Quartas de final

03h28 – Fiji x Nova Zelândia – Quartas de final

03h50 – Estados Unidos x Rússia – Quartas de final

07h14 – Semifinal

07h36 – Semifinal

10h38 – 3º lugar (Bronze)

11h33 – FINAL (Ouro)