ARTIGO COM VÍDEO – A Seleção Brasileira Masculina de Sevens deu adeus prematuramente às ambições de ser campeã da 1ª etapa da 2ª segunda divisão mundial de sevens masculino (a etapa chilena de Viña del Mar World Rugby Sevens Challenger Series). Na segunda partida do sábado, o Brasil caiu diante do time da casa por acachapantes 43 x 07 e não conseguirá mais avançar às quartas de final.

O jogo começou com erro brasileiro na defesa, abrindo buraco para o chileno Fernández explorar e fazer o primeiro try. Ainda no primeiro tempo, os chilenos souberam controlar as ações e tiveram volume de jogo para marcarem mais dois tries, com De Vidts e Metuaze.

Na segunda etapa, só deu Chile, com Metuaze, Fernández e Tredinick duas vezes marcando os tries dos Cóndores, ao passo que Stefano fez o try de honra dos Tupis.

Nos demais embates, destaque para a avassaladora vitória do Japão por 40 x 00 sobre Portugal, que sepultou o time lusitano, ao passo que a Alemanha também liquidou com as esperanças da Itália, vencendo por 24 x 17. Tonga também seguiu forte, com 10 x 00 sobre o Uruguai, ao passo que Hong Kong venceu pela segunda vez, fazendo 26 x 00 na Colômbia.

World Rugby Sevens Challenger Series – 2a divisão mundial masculina de sevens – 1a etapa – em Viña del Mar, Chile

Grupo A: Japão, Tonga, Portugal e Uruguai

Grupo B: Hong Kong, Jamaica, Papua Nova Guiné e Colômbia

Grupo C: Alemanha, Uganda, Itália e Paraguai

Grupo D: Chile, Zimbábue, Brasil e México

Tupis: Adrio de Melo (Pasteur), Ariel Rodrigues (Poli), Bryan Alves (Pasteur), David Páscoa (Jacareí), Douglas Rauth (Curitiba), Gabriel Quirino (São José), Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens), Matheus Cláudio (Jacareí), Rafael dos Santos (São José), Robert Tenório (Poli), Stefano Giantorno (São José), Vicent Quirino (São José);

*Horários de Brasília

Sábado, dia 15 de fevereiro

11h03 – Uganda 24 x 14 Itália

11h25 – Alemanha 48 x 00 Paraguai

11h47 – Jamaica 10 x 12 Papua Nova Guiné

12h09 – Hong Kong 26 x 00 Colômbia

12h31 – Tonga 26 x 12 Portugal

12h53 – Japão 17 x 12 Uruguai

13h15 – Zimbábue 21 x 14 Brasil

13h37 – Chile 45 x 00 México

14h09 – Uganda 47 x 00 Paraguai

14h31 – Alemanha 24 x 17 Itália

14h53 – Jamaica 26 x 05 Colômbia

15h15 – Hong Kong 36 x 00 Papua Nova Guiné

15h37 – Tonga 10 x 00 Uruguai

15h59 – Japão 40 x 00 Portugal

16h21 – Zimbábue 24 x 15 México

16h43 – Chile 43 x 07 Brasil

17h25 – Itália x Paraguai

17h47 – Alemanha x Uganda

18h09 – Papua Nova Guiné x Colômbia

18h31 – Hong Kong x Jamaica

19h08 – Portugal x Uruguai

19h35 – Japão x Tonga

20h02 – Brasil x México

20h30 – Chile x Zimbábue

Domingo, dia 16 de fevereiro

12h33 – Quartas de final 9º lugar – 3º A x 4º D

12h56 – Quartas de final 9º lugar – 3º C x 4º B

13h19 – Quartas de final 9º lugar – 3º D x 4º A

13h42 – Quartas de final 9º lugar – 3º B x 4º C

14h15 – Quartas de final 1º lugar – 1º A x 2º D

14h38 – Quartas de final 1º lugar – 1º C x 2º B

15h01 – Quartas de final 1º lugar – 1º D x 2º A

15h24 – Quartas de final 1º lugar – 1º B x 2º C

15h57 – Semifinal pelo 13º lugar

16h20 – Semifinal pelo 13º lugar

16h43 – Semifinal pelo 9º lugar

17h06 – Semifinal pelo 9º lugar

17h39 – Semifinal pelo 5º lugar

18h02 – Semifinal pelo 5º lugar

18h25 – Semifinal pelo 1º lugar

18h48 – Semifinal pelo 1º lugar

19h11 – Decisão de 13º lugar

20h03 – Decisão de 9º lugar

20h28 – Decisão de 5º lugar

20h54 – Decisão de 3º lugar

21h23 – FINAL