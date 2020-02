Nesse sábado, na Austrália, a Seleção Brasileira de Rugby League de brasileiros radicados na Austrália, os Braussies, entrará em campo pela primeira vez na história na modalidade de 13 jogadores. A equipe jogará amistoso no Hillier Oval, em Liverpool, subúrbio de Sydney, contra o Peru, que busca filiação à IRL (federação internacional de Rugby League, da qual o Brasil já faz parte).

O jogo será às 04h00 da manhã pelo horário de Brasília e terá transmissão ao vivo pelo YouTube, com o jogo ficando disponíveis para ser assistido depois.



Os Braussies – do técnico Robert Burgin – têm como destaques:

Estes são os 17 jogadores (dos quais serão escolhidos no dia os 13 titulares e os 3 reservas) da seleção:

ARAÚJO, Ravi

BARREIRA, Donovan

BRAGA, Steve

CAMPINA, Juan

CLIFTON, Lachlan

DE ARAÚJO, Simon

DE FREITAS DOS SANTOS, Leonardo

GARDNER, Matt

GOMES, Rubens

HILBERTO, Hector

HILBERTO, Heitor

HOWISON, Connor

JACKSON, Mark

LEVY, Ricardo

NUNES, Dylan

REZENDE, Rodrigo

VIÑAS VIEIRA, Lucas

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?