A Confederação Brasileira de Rugby confirmou o retorno dos Tupis ao Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, casa do clube de futebol Nacional, no bairro da Barra Funda. O estádio será o palco para Brasil e Portugal, no dia 9, amistoso que preparará a seleção para o jogo do dia 20 contra os Barbarians.

O jogo com os Lobos portugueses será às 14h30 e os ingressos deverão começar a serem vendidos na semana que vem (ainda a ser anunciado).

A última e única vez que os Tupis jogarão no Nacional foi em 2012, contra o Paraguai, em partida que bateu recorde de público na época, chegando ao redor das 7 mil pessoas.

Brasil e Portugal já se enfrentaram 3 vezes, com 2 vitórias portuguesas (68 x 00, em 2013, em Barueri, e 21 x 17 em 2016, em Coimbra, solo português) e 1 brasileira (25 x 21, em 2017, no Pacaembu).