A federação uruguaia confirmou que o jogo entre Uruguai e Brasil, que servirá de aquecimento para os uruguaios encararem a Copa do Mundo de 2019, será no dia 30 de agosto, e não dia 31, como anteriormente noticiado. A partida será no Estádio Charrua, em Montevidéu.

E pensando na Copa do Mundo, os Teros já têm um elenco de 34 nomes, dos quais sairão os 31 que irão ao Japão. O treinador Esteban Meneses terá disponíveis seus 10 atletas que atuam na Major League Rugby norte-americana e outros 4 que atuam na Europa. Como esperado, o veterano Rodrigo Capó Ortega, do Castres, da França, não estará no time.