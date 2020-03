Terá seu pontapé inicial hoje o Pré Paralímpico Mundial, o torneio final que vale as duas últimas vagas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 no rugby em cadeira de rodas.

O torneio é e Vancouver, no Canadá, e a Seleção Brasileira está nas disputas, pronta para encarar a Suíça e a Alemanha nesta quarta-feira (17h, hora de Brasília). Todos os jogos terão transmissões online ao vivo (clique aqui).

O torneio vai até o domingo dia 8 e tem como grandes favoritos Canadá e França, com o Brasil correndo por fora pelo sonho de pela segunda vez na história (a primeira além do Rio 2016) jogar os Jogos Paralímpico.

Por conta do coronavírus, a Tailândia desistiu da competição, mudando a disposição dos grupos. Com isso, o torneio terá 7 times, que se enfrentarão no sistema de todos contra todos, com os 4 primeiros se garantindo nas semifinais que valerão as 2 vagas em Tóquio. Já estão nos Jogos Paralímpicos 6 países: Japão, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Grã Bretanha e Dinamarca.

Os convocados do Brasil são os seguintes:

Alexandre Vitor Giuriato (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

Anderson Kaiss (Saúde Esporte Sociedade Esportiva/Sociedade Morgenau – equipe Gladiadores)

Bruno Damaceno Ferreira (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Daniel Gonçalves (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Gabriel Feitosa de Lima (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Gilson Dias Wirzma Júnior (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Guilherme Figueiredo Camargo (Minas Quad Rugby – equipe Javali)

José Raul Schoeller Guenther (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

José Higino Oliveira Souza (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

Julierme Augusto de Souza (Minas Quad Rugby – equipe Javali)

Julio Cezar Braz da Rocha (Minas Quad Rugby – equipe Javali)

Rafael Hoffmann (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

TABELA

*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 04 de março TIME

TEAMS 17:00 Alemanha x França 17:00 Brasil x Suíça 19:00 Suécia x Colômbia 21:00 Cerimônia de abertura 21:30 Suíça x Canadá 23:30 Brasil x Alemanha Quinta-feira, dia 05 de março

15:00 Colômbia x Canadá 15:00 França x Suécia 17:00 Alemanha x Suíça 19:00 Canadá x Brasil 21:30 Colômbia x França 23:00 Suécia x Suíça Sexta-feira, dia 06 de março

15:00 França x Brasil 17:00 Alemanha x Colômbia 19:00 Canadá x Suécia 21:00 Suíça x França 23:00 Canadá x Alemanha Sábado, dia 07 de março

15:00 Colômbia x Brasil 17:00 Suécia x Alemanha 19:00 França x Canadá 21:00 Suíça x Colômbia 23:00 Brasil x Suécia Domingo, dia 08 de março

17:00 Semifinal 1 19:00 Semifinal 2

Você conhece o Rugby em Cadeira de Rodas?