Brasil em busca de mais um título! Nessa sexta e sábado, dias 8 e 9, a Seleção Brasileira Feminina irá a campo em busca de seu 17º título título sul-americano, fechando um ano atípico.

A Sudamérica Rugby criou em 2019 três torneios feminino, com todos tendo o peso de título sul-americano, o que significa que 2019 tem 3 campeões sul-americanos. O Brasil já venceu os dois primeiros, no Paraguai (abril) e no Peru (junho), e agora busca nova conquista no Uruguai, em torneio a ser disputado durante o Torneio Valentin Martinez, no Carrasco Polo, em Montevidéu. Todos os jogos serão exibidos ao vivo pelo YouTube oficial do Valentin Martinez.

O ano é ainda atípico porque o Brasil perdeu sua invencibilidade histórica na América do Sul, ao ter sido derrotado – na prorrogação – pela Colômbia nos Jogos Pan-Americanos. Porém, no Sul-Americano, a invencibilidade segue – e está mais arriscada do que nunca, pelo crescimento colombiano. O torneio poderá promover o reencontro das Yaras com as Tucanes, ganhando um peso extra.

Com 9 participantes, após a desistência da Venezuela, o torneio terá um sistema de disputas complexo:

São 3 grupos com 3 seleções cada; Os times que terminarem no 1º lugar de cada grupo e o melhor 2º colocado entre todos os grupos avançam ao Quadrangular da Taça Ouro;

No Quadrangular da Taça Ouro, os 4 melhores times se enfrentam em todos contra todos; O 1º e o 2º colocados fazem a grande final; O 3º e o 4º colocados jogam pelo 3º lugar;

Os outros 5 times jogam o Challenge, no sistema de todos contra todos, valendo as demais posições;

O torneio vale 2 vagas na 2ª divisão do Circuito Mundial, mas o Brasil já está disputando a 1ª divisão e, por isso, não compete pelas vagas. O melhor entre os demais times também se garante na etapa do Canadá (da 1ª divisão mundial) como seleção convidada.

Brasil, Colômbia e Argentina são, mais uma vez, favoritas em seus grupos, com as Yaras com amplo favoritismo para encararem Uruguai e Chile na primeira fase. O Brasil viajou com um elenco forte, a base do que vinha jogando, incluindo 4 atletas olímpicas: Izzy, Claudinha, Raquel e Luiza. A ausência maior é Bianca, que desta vez não está no time. Rafa, eleita a melhor de 2019 pelo COB, também está no grupo.

Por conta do bronze no Pan, a Colômbia aparece como a segunda força e vai ao Uruguai com força máxima, ao passo que a Argentina, em processo de renovação e com treinador novo (Tomás Bongiorno), recém assumido, corre por fora, pela conjuntura. O Peru, pelo crescimento recente, aparece como a quarta força.

Grupos

Grupo A: Brasil, Chile e Uruguai

Grupo B: Colômbia, Paraguai e Guatemala

Grupo C: Argentina, Peru e Costa Rica

Tabela

Sexta-feira, dia 08 de novembro

10h00 – Chile x Uruguai

10h22 – Paraguai x Guatemala

10h44 – Peru x Costa Rica

11h36 – Brasil x Uruguai

11h58 – Colômbia x Guatemala

12h20 – Argentina x Costa Rica

13h27 – Brasil x Chile

13h49 – Colômbia x Paraguai

14h11 – Argentina x Peru

15h18 – 2º Melhor 2º x 3º A – Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar)

15h40 – 3º C x Pior 2º – Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar)

16h02 – 1º A x Melhor 2º – Taça Ouro (Quadrangular)

16h24 – 1º B x 1º C – Taça Ouro (Quadrangular)

Sábado, dia 09 de novembro

09h30 – 3º C x 3º A – Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar)

09h52 – 3º B x Pior 2º – Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar)

10h44 – 1º A x 1º C – Taça Ouro (Quadrangular)

11h06 – 1º B x Melhor 2º – Taça Ouro (Quadrangular)

11h28 – Pior 2º x 3º B – Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar)

11h50 – 2º Melhor 2º x 3º C – Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar)

12h42 – 1º A x 1º B – Taça Ouro (Quadrangular)

13h04 – 1º C x Melhor 2º – Taça Ouro (Quadrangular)

13h26 – 3º B x 3º C – Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar)

13h48 – Pior 2º x 3º A – Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar)

15h40 – 2º melhor 2º x Pior 2º – Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar)

16h02 – 3º x 3º A – Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar)

16h24 – 3º lugar

16h46 – FINAL

Yaras

Mariana Nicolau / São José

Luiza Campos / Charrua

Rafaela Zenellato / Curitiba

Isadora “Izzy” Cerullo / Niterói

Raquel Kochhann / Charrua

Bianca Silva / Leoas

Thalia “Mulan” Costa / Delta

Isadora Lopes / Melina

Cláudia Teles / Niterói

Eshyllen Coimbra / Guanabara

Aline “Yu” Bednarski / SPAC

Franciele Barros / Melina

Histórico

Ano Sede Campeão Vice-campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 7º lugar 8º lugar 9º lugar 2004 Barquisimeto (Venezuela) Brasil Venezuela Colômbia Argentina Uruguai Chile Paraguai Peru 2005 São Paulo (Brasil) Brasil Argentina Venezuela Colômbia Chile Uruguai Paraguai Peru 2007 Viña del Mar (Chile) Brasil Colômbia Venezuela Argentina Chile Uruguai Peru 2008 Punta del Este (Uruguai) Brasil Argentina Venezuela Uruguai Colômbia Chile Peru Paraguai 2009 São José dos Campos (Brasil) Brasil Argentina Venezuela Uruguai Colômbia Chile Peru Paraguai 2010 Mar del Plata (Argentina) Brasil Colômbia Uruguai Argentina Chile Venezuela Paraguai Peru 2011 Bento Gonçalves (Brasil) Brasil Argentina Chile Uruguai Colômbia Peru Venezuela Paraguai 2012 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Colômbia Uruguai Argentina Chile Venezuela Paraguai Peru 2013 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Argentina Uruguai Venezuela Colômbia Chile Peru Paraguai 2014 Santiago (Chile) Brasil Argentina Uruguai Colômbia Chile Paraguai Venezuela 2015¹ Santa Fé (Argentina) Colômbia Argentina Venezuela Uruguai Paraguai Chile Peru Costa Rica 2016 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Argentina Colômbia Venezuela Paraguai Chile Peru Uruguai 2017 Carlos Paz (Argentina) Brasil Argentina Colômbia Paraguai Venezuela Chile Peru Uruguai 2017-18 Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Peru Paraguai Uruguai Chile Costa Rica 2018 Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Colômbia Peru Chile Paraguai Uruguai Costa Rica 2019² Assunção (Paraguai) Brasil Argentina Chile Peru Paraguai Uruguai Costa Rica Venezuela Guatemala 2019² Lima (Peru) Brasil Colômbia Argentina Peru Paraguai Chile Uruguai Venezuela Guatemala Costa Rica 2019² Montevidéu (Uruguai)

¹ Em 2015, o Brasil não disputou porque o torneio valia como Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos do Rio 2016;



² A Sudamérica Rugby optou por realizar 3 campeonatos oficiais em 2019;