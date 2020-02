Está confirmado. Na semana que vem, no dia 22 de fevereiro, os “Braussies”, a Seleção Brasileira de Rugby League de brasileiros radicados na Austrália, fará um amistoso contra a nova seleção do Peru, que busca filiação à federação internacional da modalidade (IRL).

O jogo será de League de 13 jogadores e ocorrerá no estádio Hillier Oval, em Liverpool, subúrbio de Sydney. O jogo contará com presença do Lucas Viñas, o “Bagé” (ex Pé Vermelho, Curitiba e Maringá), que é o atual capitão da Seleção Brasileira principal. “Bagé” passará um mês treinando na Austrália com Matt Gardner (treinador da seleção brasileira feminina, ex jogador dos Tupis e ex jogador profissional de League, com longa carreira na Super League inglesa).

Também estarão no time brasileiro Mark Jackson (ex Desterro e Tupis), Ravi Araújo (ex Guanabara), que mora em Melbourne, e de talentos “braussies”, como Hector Hilberto e Dylan Nunes, que jogam no League amador australiana e deverão fazer parte da seleção brasileira principal em breve.

Será o primeiro jogo de League de 13 jogadores dos Braussies. A equipe, no entanto, já foi formada em 2019 para o 9s (com vitória sobre o Peru por 14 x 04 na categoria).

