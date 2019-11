ARTIGO COM VÍDEOS – A Seleção Brasileira Feminina fez um primeiro dia de jogos perfeito no Sul-Americano que está rolando em Montevidéu, no Uruguai.

Com os 9 participantes divididos em 3 grupos com 3 seleções cada na 1ª fase, Brasil, Colômbia e Argentina provaram superioridade na 1ª fase, avançando com 2 vitórias cada.

O Brasil estreou diante do Uruguai e atropelou por 47 x 00, com tries de Bianca, Rafa, Mari Nicolau, Raquel, Mulan (2 vezes) e Claudinha.



No segundo desafio, as brasileiras também não tiveram problemas contra o Chile, fazendo 40 x 00, com tries de Bianca, Mari Nicolau, Claudinha (3 vezes, hat-trick) e Mulan, abocanhando o primeiro lugar. Já a Colômbia sofreu para vencer o Paraguai, em franca ascensão, por 19 x 12, ao passo que a Argentina se impôs sobre o Peru, 35 x 05.



Com isso, a sexta-feira foi encerrada com a abertura do quadrangular da 2ª fase e o Brasil de novo foi perfeito, se impondo sobre as paraguaias por 24 x 00, sem sofrer grande pressão. Cruzaram o in-goal para as Yaras Mulan (2 vezes), Isa e Bianca.



No encerramento do dia, a Argentina conquistou uma maiúscula vitória sobre a Colômbia, de virada, por 20 x 12, que coloca as Pumas na dianteira, junto do Brasil, pelas duas vagas na grande final. O resultado ainda foi crucial para as argentinas na luta pela vaga no torneio de Vancouver do Circuito Mundial na condição de convidadas (o Brasil já tem vaga como seleção fixa), bem como no Hong Kong Sevens (a 2ª divisão mundial).



*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 08 de novembro

1ª fase

10h00 – Chile 33 x 00 Uruguai

10h22 – Paraguai 36 x 00 Guatemala

10h44 – Peru 29 x 05 Costa Rica

11h36 – Brasil 47 x 00 Uruguai

11h58 – Colômbia 48 x 00 Guatemala

12h20 – Argentina 49 x 00 Costa Rica

13h27 – Brasil 40 x 00 Chile

13h49 – Colômbia 19 x 12 Paraguai

14h11 – Argentina 35 x 05 Peru

Grupo A: 1 Brasil, 2 Chile, 3 Uruguai

Grupo B: 1 Colômbia, 2 Paraguai, 3 Guatemala

Grupo C: 1 Argentina, 2 Peru, 3 Costa Rica

2ª fase

Taça Ouro (Quadrangular): Brasil, Colômbia, Argentina, Paraguai

Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar): Peru, Chile, Uruguai, Costa Rica, Guatemala

15h18 – Peru 22 x 00 Costa Rica – Challenge

15h40 – Uruguai 05 x 54 Chile – Challenge

16h02 – Brasil 24 x 00 Paraguai – Taça Ouro

16h24 – Colômbia 12 x 20 Argentina – Taça Ouro

Sábado, dia 09 de novembro

09h30 – Costa Rica x Uruguai – Challenge

09h52 – Guatemala x Chile – Challenge

10h44 – Brasil x Argentina – Taça Ouro

11h06 – Colômbia x Paraguai – Taça Ouro

11h28 – Peru x Guatemala – Challenge

11h50 – Chile x Costa Rica – Challenge

12h42 – Brasil x Colômbia – Taça Ouro

13h04 – Argentina x Paraguai – Taça Ouro

13h26 – Guatemala x Costa Rica – Challenge

13h48 – Peru x Uruguai – Challenge

15h40 – Peru x Chile – Challenge

16h02 – Guatemala x Uruguai – Challenge

16h24 – 3º lugar

16h46 – FINAL

Yaras

Mariana Nicolau / São José

Luiza Campos / Charrua

Rafaela Zenellato / Curitiba

Isadora “Izzy” Cerullo / Niterói

Raquel Kochhann / Charrua

Bianca Silva / Leoas

Thalia “Mulan” Costa / Delta

Isadora Lopes / Melina

Cláudia Teles / Niterói

Eshyllen Coimbra / Guanabara

Aline “Yu” Bednarski / SPAC

Franciele Barros / Melina