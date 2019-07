O Brasil ficou sem medalhas no rugby sevens dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 após duas derrotas dramáticas nas disputas de medalha de bronze, ambas apenas decididas na prorrogação.

No feminino, o Brasil era o grande favorito contra a Colômbia e saiu na frente no placar com Izzy correndo desde o meio campo, após lindo offload de Rafa. Mari Nicolau, logo na sequência, rompeu a defesa colombiana pela ponta e foi embora para o segundo try, abrindo 12 x 00. Mas as Tucanes – mostrando muita qualidade e evolução física – e deixaram tudo igual no primeiro tempo, com tries de Ibarra (com direito a hand-off) e Acevedo Tangarife. Antes da pausa, Bianca mandou o recado com uma corrida de 90 metros para o try brasileiro.

O segundo tempo começou ótimo para o Brasil, com as colombianas tendo um cartão amarelo – para a destaque Diosa. E o Brasil abriu 24 x 12 com novo try de Isadora Lopes, aparecendo bem no apoio após fase a 5 metros. Medalha ganha? Nada disso. A Colômbia cresceu, reduziu com Lopera Valle e, com o tempo esgotado, após amarelo para Raquel, Acevedo Tangarife marcou o try do histórico empate colombiano. E na prorrogação as Yaras sentiram o momento de baixa, viram as Tucanes dominarem a posse de bola até Lopera Valle marcar o try de ouro sobrando na ponta. 24 x 19 inéditos.

Depois, foi a vez do masculino ir a campo e os Tupis fizeram um jogo memorável contra os Estados Unidos. Wheeler, quebrando os tackles, abriu o placar para os Eagles, mas os Tupis viraram o marcador com Zé marcando após lindo offload de Felipe Sancery, que rompeu a defesa norte-americana, e o próprio Felipe anotando o segundo try, recebendo offload de Moisés, em momento que o Brasil parecia em voltagem superior à dos EUA. 14 x 07.

Após o intervalo o Brasil seguiu superior, aproveitando cartão amarelo do time estadunidense. Uma linha muito bem trabalhada com apoio perfeito terminou com Buda rompendo a defesa e Tanque cravando o terceiro try. Porém, o contra-golpe estadunidense seguiu perigoso e Wheeler de novo correu para o segundo try, com Clark (destaque do torneio) disparando para o empate a poucos instantes do fim do jogo. 19 x 19, com o Brasil se safando da derrota pelo erro na conversão norte-americana.

A prorrogação masculina foi dramática, com domínio completo dos Estados Unidos, mais inteiros nesse momento do jogo. Os Eagles perderam duas chances de ouro de matarem a partida: a primeira com um penal fácil chutado para fora e a segunda com Clark derrubando passe estando livre para o try. Mas, já com o tempo esgotado, Fuala’au rompeu o tackle brasileiro e disparou para o try da medalha de bronze dos EUA, 24 x 19. De qualquer modo, foi a melhor campanha dos Tupis até hoje no Pan.

Horários de Brasília

Dia Horário Categoria Equipe X Equipe Fase 26/07 11h50 Feminino COLÔMBIA 24 X 14 ARGENTINA Grupo A 26/07 12h15 Feminino EUA 55 X 00 T&T Grupo A 26/07 12h40 Feminino BRASIL 33 X 05 PERU Grupo B 26/07 13h05 Feminino CANADÁ 54 X 00 MÉXICO Grupo B 26/07 13h30 Masculino BRASIL 14 X 14 CHILE Grupo A 26/07 13h55 Masculino EUA 62 X 00 GUIANA Grupo A 26/07 14h20 Masculino CANADÁ 31 X 00 URUGUAI Grupo B 26/07 14h45 Masculino ARGENTINA 52 X 00 JAMAICA Grupo B 27/07 12h10 Feminino COLÔMBIA 40 X 10 T&T Grupo A 27/07 12h35 Feminino EUA 49 X 00 ARGENTINA Grupo A 27/07 13h00 Feminino BRASIL 45 X 00 MÉXICO Grupo B 27/07 13h25 Feminino CANADÁ 54 X 00 PERU Grupo B 27/07 13h50 Masculino BRASIL 59 X 00 GUIANA Grupo A 27/07 14h15 Masculino EUA 20 X 07 CHILE Grupo A 27/07 14h40 Masculino CANADÁ 31 X 00 JAMAICA Grupo B 27/07 15h05 Masculino ARGENTINA 32 X 00 URUGUAI Grupo B 27/07 16h00 Feminino ARGENTINA 46 X 00 T&T Grupo A 27/07 16h25 Feminino EUA 38 X 00 COLÔMBIA Grupo A 27/07 16h50 Feminino PERU 43 X 07 MÉXICO Grupo B 27/07 17h15 Feminino CANADÁ 26 X 00 BRASIL Grupo B 27/07 17h40 Masculino CHILE 87 X 07 GUIANA Grupo A 27/07 18h05 Masculino EUA 10 X 12 BRASIL Grupo A 27/07 18h30 Masculino URUGUAI 10 X 14 JAMAICA Grupo B 27/07 18h55 Masculino ARGENTINA 12 X 07 CANADÁ Grupo B 28/07 11h10 Feminino PERU 31 X 10 T&T Semifinal pelo 5º lugar 28/07 11h35 Feminino ARGENTINA 32 X 07 MÉXICO Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h00 Masculino JAMAICA 19 X 33 GUIANA Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h25 Masculino CHILE 24 X 05 URUGUAI Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h50 Feminino CANADÁ 41 X 00 COLÔMBIA Semifinal pelo Ouro 28/07 13h15 Feminino EUA 33 X 19 BRASIL Semifinal pelo Ouro 28/07 13h40 Masculino ARGENTINA 31 X 07 EUA Semifinal pelo Ouro 28/07 14h05 Masculino BRASIL 05 X 35 CANADÁ Semifinal pelo Ouro 28/07 15h00 Feminino T&T 00 X 22 MÉXICO Disputa de 7º lugar 28/07 15h25 Feminino PERU 12 X 34 ARGENTINA Disputa de 5º lugar 28/07 15h50 Masculino GUIANA 00 X 24 URUGUAI Disputa de 7º lugar 28/07 16h15 Masculino JAMAICA 12 X 50 CHILE Disputa de 5º lugar 28/07 16h40 Feminino COLÔMBIA 29 X 24 BRASIL Disputa de Bronze 28/07 17h05 Masculino BRASIL 19 X 24 EUA Disputa de Bronze 28/07 17h30 Feminino CANADÁ 24 X 05 EUA FINAL 28/07 18h00 Masculino ARGENTINA 33 X 10 CANADÁ FINAL