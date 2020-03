ARTIGO COM VÍDEOS – Na última sexta-feira, a Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas foi derrotada pela França (uma das grandes favoritas do torneio) por 56 x 36, mas ainda tem chances matemáticas de avançar às semifinais da competição, que está sendo disputada em Vancouver, no Canadá. O Pré Paralímpico conta com 7 seleções, que se enfrentam no sistema de todas contra todas, com 4 avançando às semifinais. Todos os jogos estão tendo transmissões ao vivo pelo YouTube.

Canadá e França já estão garantidas, invictas, ao passo que a Alemanha, com 3 vitórias, também se garantiu. A briga pela última vaga está entre Suécia, Suíça, Colômbia (com 1 vitória cada) e Brasil (com 0).

Neste sábado, o Brasil faz mais 2 jogos, contra Colômbia e Suécia, e precisa de todo modo vencer ambas (transmissões ao vivo abaixo). Além das duas vitórias, o Brasil precisará que a Alemanha vença a Suécia e que o vencedor do duelo entre Suíça e Colômbia termina com saldo de pontos inferior ao brasileiro.





TABELA

*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 04 de março TIME

TEAMS 17:00 Alemanha 32 x 51 França 17:00 Brasil 46 x 50 Suíça 19:00 Suécia 53 x 54 Colômbia 21:00 Cerimônia de abertura 21:30 Suíça 38 x 53 Canadá 23:30 Brasil 46 x 50 Alemanha Quinta-feira, dia 05 de março

15:00 Colômbia 35 x 62 Canadá 15:00 França 48 x 31 Suécia 17:00 Alemanha 46 x 45 Suíça 19:00 Canadá 58 x 36 Brasil 21:30 Colômbia 36 x 54 França 23:00 Suécia 48 x 44 Suíça Sexta-feira, dia 06 de março

15:00 França 56 x 36 Brasil 17:00 Alemanha 58 x 50 Colômbia 19:00 Canadá 55 x 39 Suécia 21:00 Suíça 36 x 52 França 23:00 Canadá 59 x 31 Alemanha Sábado, dia 07 de março

15:00 Colômbia x Brasil 17:00 Suécia x Alemanha 19:00 França x Canadá 21:00 Suíça x Colômbia 23:00 Brasil x Suécia Domingo, dia 08 de março

17:00 Semifinal 1 19:00 Semifinal 2

Elenco do Brasil

Alexandre Vitor Giuriato (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

Anderson Kaiss (Saúde Esporte Sociedade Esportiva/Sociedade Morgenau – equipe Gladiadores)

Bruno Damaceno Ferreira (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Daniel Gonçalves (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Gabriel Feitosa de Lima (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Gilson Dias Wirzma Júnior (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Guilherme Figueiredo Camargo (Minas Quad Rugby – equipe Javali)

José Raul Schoeller Guenther (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

José Higino Oliveira Souza (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

Julierme Augusto de Souza (Minas Quad Rugby – equipe Javali)

Julio Cezar Braz da Rocha (Minas Quad Rugby – equipe Javali)

Rafael Hoffmann (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

